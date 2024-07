Trump et J.D Vance séduisent la tech libertarienne en prônant une dérégulation totale de l'IA

Donald Trump s'est-il découvert une passion récente pour l'intelligence artificielle ? Son camp envoie en tout cas une série de signaux qui plaisent aux plus radicaux des entrepreneurs et investisseurs spécialistes de l'intelligence artificielle. Leur soutien est d'autant plus net depuis la nomination, le 17 juillet, de J.D Vance, sénateur de l'Ohio, comme candidat à la vice-présidence par Donald Trump.

Dans la presse, celui-ci est d'abord apparu comme un homme issu de la classe ouvrière, ancien Marine et défenseur des droits des travailleurs américains. Une histoire qu'il raconte d'ailleurs dans son autobiographie Hilbilly Elegy. Mais l'homme de 39 ans est aussi un produit de la tech américaine. Avant de se lancer en politique, J.D. Vance s'est fait connaître en tant qu'investisseur. D'abord au sein du fonds californien Mithril Capital, cofondé par Peter Thiel, fondateur de PayPal et de Palantir, proche de Donald Trump et figure sulfureuse du transhumanisme et de la droite libertarienne. Il a ensuite créé en 2020 sa propre entreprise d'investissement, Narya Capital, soutenue par Peter Thiel et l'ancien président de Google, Eric Schmidt.

Ces années dans l'industrie ont permis au jeune politicien de se forger un réseau. Parmi son cercle proche, on trouve également Elon Musk. Le milliardaire, dont on connaît les idées d'extrême droite de plus en plus affirmée, a récemment annoncé vouloir donner 45 millions de dollars par mois pour la campagne de Trump. Autre proche de Vance : David Sacks. Cet investisseur se définit lui-même comme un « populiste » et diffuse ses idéaux conservateurs dans le podcast très écouté All-In, qu'il coanime. Donald Trump était d'ailleurs l'invité de l'émission il y a quelques semaines.

Tous ces hommes proches de Vance et Trump ont pour point commun d'incarner une frange particulière de la Silicon Valley : libertarienne et conservatrice sur les questions sociales. Aux antipodes de la ligne en apparence plutôt progressiste des travailleurs du secteur (pour rappel, moins de 25 % des habitants de la Valley ont voté pour Trump en 2020).

Accélérer à tout prix le développement de l'IA, sans frein réglementaire

J.D Vance bénéficie également du soutien de la communauté des « effective accelerationnists » (e/acc). Ce mouvement, né il y a un an et de plus en plus prégnant au sein de la tech, réunit les plus fervents défenseurs du développement sans frein de l'intelligence artificielle, et plus largement du progrès technologique et du capitalisme. Leur slogan : Accelerate or die (accélérer ou mourir). Ils se sont construits en opposition au retour de bâton que la tech connaît depuis quelques années. Suite aux scandales en série depuis Cambridge Analytica, l'ambiance est plutôt aux discours techno-critiques et à la réglementation. Les e/acc veulent en finir avec ce contrecoup et revenir à un techno-optimisme.

Ils se définissent également en opposition aux « altruistes efficaces » (EA), des philanthropes qui cherchent à amoindrir les « risques existentiels » encourus par l'humanité, dont l'avènement d'une intelligence artificielle dite générale (AGI) fait partie. Les e/acc, comme les altruistes efficaces, pensent que l'IA est capable de surpasser l'humain (ce qui ne fait absolument pas consensus chez les scientifiques), mais leur réponse à ce postulat diverge. Les EA veulent la contrôler, assurer un développement "sécurisé" alors que les e/acc veulent embrasser sa puissance, persuadés que son accélération permettra un monde meilleur, quoi qu'il advienne.

Dans les rangs des e/acc, on trouve des jeunes hommes, entrepreneurs et ingénieurs spécialistes de l'intelligence artificielle, mais aussi des personnalités influentes telles que Gary Tan, directeur du Y Combinator, l'un des incubateurs américains les plus prestigieux, ou encore Guillaume Verdon, fondateur de la startup Extropic, connu sous le pseudo « Based Beff Jezos » sur X où il rassemble plus de 100.000 abonnés. Ce dernier a publié plusieurs tweets enthousiastes après la nomination de J.D Vance.

Il a notamment partagé un extrait d'une audition du sénateur au sujet de la régulation de l'intelligence artificielle, dans lequel Vance déclare :

« Souvent, les PDG de très grandes entreprises qui ont déjà des positions dominantes dans le secteur de l'IA viennent nous parler des risques et nous demandent de réguler. (...) Je ne peux m'empêcher de craindre que si nous [le Congrès] agissons sous la contrainte des titulaires actuels, ce sera à l'avantage de ces derniers et non du consommateur américain. »

JD Vance is pro-OSS AI.



We are so unfathomably back.pic.twitter.com/qP0yMLxMgn — Beff - e/acc (@BasedBeffJezos) July 15, 2024

L'open source comme solution contre des IA trop à gauche, selon J.D. Vance

Dans un tweet datant de mars, également mis en avant par la communauté e/acc, J.D. Vance précise que « les risques liés à l'IA sont indéniables. L'un des plus importants : - un groupe de partisans fanatisés utilise l'IA pour infecter chaque partie de l'économie de l'information de préjugés de gauche ; Gemini produit des aberrations historiques. ChatGPT promeut des concepts génocidaires. La solution est l'open source ».

J.D. Vance semble vanter les mérites de l'open source comme moyen de faire avancer la technologie, mais aussi, et c'est plus étrange, comme une voie pour se défaire des garde-fous contrôlant les biais racistes et sexistes des intelligences artificielles (ce qu'il qualifie de « préjugés de gauche »). Or, les chercheurs en faveur de l'open source le sont parce que des modèles ouverts et transparents permettent justement d'améliorer notre connaissance des biais et éventuellement de les réduire.

Au-delà des déclarations, la communauté pro-IA s'appuie aussi sur quelques points du programme des Républicains. Dans un document mis en ligne en juin, le parti affirme vouloir annuler le décret présidentiel signé en octobre par l'administration Biden pour une « IA sécurisée, sûre et de confiance ».

Selon les Républicains, cet ordre « entrave l'innovation en matière d'IA et impose des idées de gauche radicale au développement de cette technologie ». Ils préconisent ainsi le « développement de l'IA en s'appuyant sur la liberté d'expression et l'épanouissement humain ». Un document interne consulté par le Washington Post révèle par ailleurs que les Républicains préparent un décret sur l'IA. Outre l'annulation des réglementations prévues par Biden, ce texte prévoit des investissements conséquents dans l'intelligence artificielle, notamment au service du secteur militaire.

Marc Andreessen, le « techno-optimiste » qui roule pour Trump

Ces derniers jours, un autre soutien pour Trump issu de la Silicon Valley a fait parler de lui : celui des investisseurs Marc Andreessen et Ben Horowitz. Ceux qui avaient financé les candidats démocrates lors des précédentes élections ont annoncé avoir choisi cette fois le candidat républicain. Ils estiment en effet que Trump permettrait de rompre avec la trop grande régulation du secteur technologique initiée par Joe Biden et une taxation trop lourde des startups. Au-delà de cet aspect purement économique, Marc Andreessen promeut un idéal de société précis, qui n'est pas celui de Donald Trump, mais qui pourrait bien s'accommoder d'un nouveau mandat de l'ex-président. Le cofondateur de l'un des fonds les plus influents au monde est aussi connu pour ses positions radicales sur l'avenir de la tech. En octobre 2023, l'investisseur publiait sur son site un « manifeste du techno-optimisme ». Dans cette lettre d'allégeance au progrès technologique, il écrit que tout ce qui est issu de la tech est bénéfique pour l'humanité. Il désigne aussi clairement ses ennemis : les défenseurs de l'éthique, de la responsabilité sociale... qui freine la technologie. Dans ce même manifeste, il écrit que toute forme de régulation de l'intelligence artificielle est « une forme de meurtre ».

Déréguler l'IA mais bien encadrer les Big Tech

Toutefois, la ligne de Trump et celle de J.D. Vance en matière de tech apparaissent parfois contradictoires. Si J.D. Vance s'oppose à une régulation de l'IA, il est en faveur d'un encadrement des Big Tech. Il a notamment fait l'éloge de Lina Khan, la commissaire fédérale (FTC), le gendarme américain de la concurrence, pour ses efforts visant à réprimer le pouvoir des grandes entreprises technologiques. Cependant, les raisons pour lesquelles Vance souhaite « casser les Big Tech » comme il l'a suggéré dans un tweet ne sont sans doute pas les mêmes que celles qui poussent les démocrates à agir. Pour lui, les grandes plateformes entravent la liberté d'expression en promouvant des idées qu'il estime, encore une fois, trop à gauche.

Quant à Trump, il a lui aussi estimé dans une interview récente accordée à Bloomberg qu'il considérait les grandes entreprises de la tech « trop grandes et trop puissantes » sans vouloir pour autant leur « faire du mal ». Il s'est aussi positionné en faveur de TikTok (après avoir réclamé son rachat par une entreprise américaine), car selon lui, la concurrence que la plateforme chinoise propose permet d'amoindrir le pouvoir de Meta et donc de Mark Zuckerberg.