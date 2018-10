Affaiblie, Merkel programme sa sortie

Au lendemain d'un nouveau revers électoral en Hesse, Angela Merkel a annoncé son souhait de se retirer à la fin de son mandat en 2021. Un tournant pour l'Allemagne, pour l'Europe et pour le monde.

L'AGONIE D'ANGELA

Cela fait plusieurs mois maintenant qu'Angela Merkel et son parti sont en grande difficulté outre-Rhin. Tout a basculé en fait en 2015 avec sa décision, courageuse, de faire rentrer dans son pays quelque 900 000 demandeurs d'asile. Lentement, la popularité de la chancelière a baissé, l'électorat conservateur allemand s'est détourné en partie vers l'extrême-droite, le CDU a perdu des sièges et a été forcé de former avec le SPD une coalition qui n'a jamais vraiment réussi à s'entendre, provoquant une nouvelle baisse dans les suffrages et la montée des partis extrémistes.

IT'S NOT THE ECONOMY STUPID !

Le plus paradoxal, c'est que le revers de Merkel intervient alors que la santé économique de son pays est très bonne : croissance, emploi, salaires, excédent budgétaire... tous les indicateurs ou presque sont au vert.

Mais c'est surtout sur l'immigration que les électeurs ont sanctionné les partis de la coalition gouvernementale.

La coalition a aussi été punie pour son incapacité à gouverner et à régler la crise politique dans laquelle elle est engluée depuis des mois, incapable de s'entendre sur la question... de l'immigration.

UN TOURNANT POUR L'ALLEMAGNE

En 2021, cela fera 18 ans que Merkel sera au pouvoir. 18 ans...

Mais dès le mois de décembre, la Chancelière va quitter la tête de la CDU qu'elle préside depuis 2000. La combinaison des deux fonctions, chancelière et leader de la CDU, était pourtant le socle de son autorité.

Elle espère que cette décision permettra de calmer la colère des électeurs et donnera un coup de boost et de jeune à...

