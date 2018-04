Alors, qu'est qu' IL a dit

Sur son petit siège, dans la salle d'école, IL est descendu de l'Olympe et l'a joué plus cool, plus France profonde, plus Jean Pierre Pernaut. Un exercice de communication parfaitement huilé et assez efficace.

EN BREF

Les armes chimiques ont été utilisées en Syrie et il va falloir riposter, IL remercie les retraités pour leur effort de contribution aux efforts de la nation, un effort qu'ils n'avaient pas demandé de faire; IL ira jusqu'au bout de la réforme de la SNCF qu'IL jure de ne jamais privatiser; IL va appliquer les 80 km/h et IL n'est pas le président des riches mais le président de tous les Français. On est rassuré. Bon. Pas de scoop.

LE DÉFICIT AMÉRICAIN

L'impact de la politique de Trump commence à peser sur le déficit public américain. Le chiffre est passé assez inaperçu, surtout sur les marchés, et pourtant il est intéressant. Le déficit budgétaire américain sur le premier semestre fiscal de l'année, c'est-à-dire d'octobre à mars, s'est accru. De 14%. On commence à sentir les effets de la baisse des recettes liées à la baisse spectaculaire des impôts.

Et on a toujours des dépenses qui continuent à augmenter, par exemple dans le domaine de la défense. Résultat des courses : sur l'année fiscale 2018 on devrait avoir un déficit budgétaire de plus de 800 milliards de dollars, contre 665 milliards pour 2017. Une très forte progression. Et les prévisions pour l'avenir ne sont pas rassurantes : le déficit devrait dépasser les 1000 milliards de dollars dès 2019.

UNE DETTE AMÉRICAINE FARAMINEUSE

Mais l'effet relance économique ne devait pas compenser la baisse des impôts?

Non. Même dans un scénario économique optimiste et une croissance soutenue, les recettes supplémentaires générées ne compenseront pas le manque à gagner sur les impôts....

