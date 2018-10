Amazon fait sa révolution

Jeff Bezos n'en finit pas de nous surprendre. Hier il a annoncé une nouvelle majeure : à partir du mois prochain, le salaire minimum horaire sera significativement relevé. À 15$ aux États-Unis, et à 9.50£ en Grande-Bretagne.

UN GAME CHANGER

Cette mesure va concerner 250 000 employés plus 100 000 saisonniers aux États-Unis. En Grande-Bretagne 17 000 employés et 20 000 saisonniers. Au total, la mesure devrait coûter entre 900 millions et 1.8 milliard de dollars, une goutte d'eau pour ce géant aux 235 milliards de dollars de chiffre d'affaires et aux 961 milliards de dollars de capitalisation mais une mesure qui va bien au-delà du symbole.

QUE NOUS DIT CETTE HAUSSE?

Elle illustre la puissance d'Amazon qui peut se permettre de prendre une telle mesure sans que cela affecte ses résultats ni son cours (il a glissé hier d'un peu plus de 2%).

Elle reflète aussi les tensions sur le marché du travail dans ces deux pays qui sont en plein-emploi.

Et elle répond également aux critiques qu'on faisait régulièrement à Amazon sur ses conditions de travail.

Amazon prend les devants avant qu'on lui tombe dessus d'une façon ou d'une autre.

Encore un smart move de Jeff Bezos.

L'OTAGE DU JOUR

Gérard Collomb.

Il veut rentrer vite chez lui.

À Lyon.

Pour récupérer sa mairie.

Et Macron ne voulait pas le relâcher.

Mais Macron a dû céder, après, encore une fois, une longue période d'hésitation.

Édouard Philippe a dû annuler son voyage en Afrique du Sud pour trouver un nouveau ministre de l'Intérieur dans la panique...

Macron. Lucky...Unlucky.

Pourquoi Collomb veut partir : il panique à l'idée de perdre sa mairie de Lyon, il est très fatigué, déprimé et sa femme veut qu'il parte.

