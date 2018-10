Arabie Saoudite : Pas de ma faute

On devrait assister dans les heures qui viennent à un grand moment d'hypocrisie diplomatique international. L'Arabie Saoudite s'apprêterait à admettre que le journaliste Khashoggi a bien été tué pendant un interrogatoire à l'intérieur du Consulat en Turquie. Mais...

L'EXPLICATION

Il s'agirait d'un interrogatoire qui aurait mal tourné et qui aurait été mené sans autorisation par des fonctionnaires indélicats. S'il ne s'agissait pas d'un assassinat, ça pourrait être presque drôle. Mais le plus tragi-comique c'est que Trump est prêt à accepter cette explication car il ne veut pas de souci avec son allié dans son combat anti-Iran et qu'il ne veut surtout pas que l'Arabie Saoudite réduise sa production de pétrole et fasse remonter le cours du pétrole avant les élections de mi-mandat.

LE SYMBOLE

Sears.

Une des plus grandes chaînes de distribution américaine.

Une enseigne historique. 1893. Pionnière de la vente par correspondance.

Première chaîne à faire son entrée dans le Dow Jones en 1924.

Elle s'est mise hier sous Chapter 11, la loi sur les faillites qui la protège des financiers.

68,000 employés (300.000 il y a 10 ans).

L'action: 120 $ en 2017, 0.40$ avant l'annonce.

11 milliards de pertes depuis 2010.

11.3 milliards de dettes contre 6.9 milliards d'actifs.

Lampert, le patron et ex-banquier de Goldman, n'a jamais pu redresser la barre.

LE MASSACRE DU JOUR

Toujours dans la distribution.

Mais cette fois ci c'est en Espagne.

Dia, la chaîne discount.

Profit warning pour 2018.

Plus de 40% de baisse de l'action dans la journée.

Plus de 70% de baisse sur l'année.

Vive la distribution.

CE N'EST PLUS SEULEMENT L'ÉCONOMIE

24 heures après le séisme électoral en Bavière, la conclusion est claire: la situation économique n'est plus la préoccupation majeure des électeurs allemands.

Car l'économie en Allemagne, et en...

