Bonne année blanche !

Je m'adresse à ceux qui ont compris qu'ils ne paieraient pas d'impôts sur leurs revenus habituels de 2018 car j'ai renoncé à expliquer aux autres. Le feuilleton affligeant du prélèvement à la source a donc pris fin hier soir. Le prélèvement est maintenu. Et vous allez donc travailler cette année, pour la première fois et probablement la seule fois de votre vie, sans payer d'impôts sur ces revenus.

UN PETIT CONSEIL

Ne dépensez pas tout de suite ce cadeau fiscal. Mettez de côté tout ou partie de l'impôt que vous économisez sur les revenus de 2018. Vous ne le regretterez pas. Privilégiez toujours l'assurance vie, sans frais d'entrée. Demandez une information détaillée sur le contrat sans frais d'entrée MonFinancier Retraite Vie.

COMME DISAIT CHIRAC

"Les emmerdes ça vole toujours en escadrilles". Emmanuel Macron doit méditer cette phrase tous les jours depuis la rentrée.

Entre Benalla, Hulot, hier Laura Flessel et ses ennuis fiscaux, le prélèvement à la source, les retraités, le Gaulois réfractaire, il est gâté. Et pour couronner le tout hier, l'effondrement de sa cote de popularité.

10 points de baisse. Et le plus humiliant, c'est qu'il fait pire qu'Hollande à la même période.

Espérons quand même qu'il pourra continuer à mener les réformes nécessaires.

ET DE DEUX.

Après Apple le mois dernier, c'est au tour d'Amazon de passer la barre des 1,000 milliards de dollars de capitalisation. 1,000 milliards. J'ai beau me répéter le chiffre, je n'arrive pas à réaliser. C'est tout simplement inimaginable. Au delà de l'illustration de la puissance de ces deux groupes, c'est également l'expression du fait que les investisseurs se précipitent tous pour acheter les mêmes valeurs.

UN EFFET D'ENTRAINEMENT

Quel gérant au monde de valeurs internationales peut aujourd'hui ne pas avoir Apple et Amazon...

