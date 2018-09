Budget : Pas de révolution

Le budget 2019 n'est pas "révolutionnaire". Loin de là. Il va certes dans le bon sens avec, enfin, une baisse des impôts des ménages mais il oublie, une fois de plus, la réduction des dépenses publiques. Conséquence: nous allons afficher encore un déficit élevé par rapport à la moyenne Européenne et notre dette va continuer à progresser fortement.

LES GAGNANTS ET LES PERDANTS

C'est le grand thème qui ressort des commentaires des médias sur le budget 2019. Macron réaffirme sa préférence pour ceux qui travaillent...Aux dépens des retraités. Mais ça on le savait déjà. Il continue à favoriser les entreprises avec une baisse des charges sociales significatives, en espérant que cela aura un impact positif sur l'emploi.

LE CANCRE

Nous resterons un des plus mauvais élèves de l'Europe en matière de déficit. Certes, la transformation du CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) en baisse de charges, plombe le budget mais l'explication est un peu courte. Une fois de plus, c'est du côté des dépenses publiques que cela pêche. Elles continuent de progresser. Aucune réduction significative. Illustration: le nombre de fonctionnaires. Il a baissé de seulement 1000 en 2018 et de moins de 5000 en 2019...On est loin de l'objectif affiché de 50,000 qui était déjà extrêmement modeste.

Il ne reste plus qu'à espérer que la croissance reste au moins à 1.6 ou 1.7%...

QU'EST-CE QUI SE PASSE SUR LE PÉTROLE?

Rappel des épisodes précédents: il y a quelques mois le pétrole valait 30 dollars. Il y en avait trop partout et on nous expliquait qu'on n'avait plus besoin de pétrole.

Aujourd'hui il vaut plus de 80 dollars.

Au plus haut depuis 4 ans.

Et l'Arabie Saoudite et la Russie n'augmentent pas leur production.

Malgré les menaces de Trump.

À 80 dollars, le...

