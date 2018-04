Chômage  : deux lectures et une énigme

Les chiffres du chômage français au premier trimestre sont tombés. Ils sont mitigés. D'un côté, le nombre de chômeurs de catégorie A inscrits à Pôle emploi a baissé de 33300 au premier trimestre. Mais de l'autre le nombre de chômeurs longue durée a lui augmenté.

48700 DE MOINS

À la première lecture, les chiffres du chômage en France au premier trimestre sont plutôt encourageants. En France métropolitaine, le nombre de chômeurs de catégorie A (n'ayant pas du tout travaillé) en mars a baissé de 33300 par rapport à décembre 2017 et 48700 sur un an. Et la baisse du début d'année concerne toutes les classes d'âge, y compris les jeunes et les seniors. Autre satisfaction, le nombre d'embauches en CDI qui augmente.

LE BÉMOL

À la deuxième lecture, on voit quand même deux gros points noirs dans cette publication :

Tout d'abord le nombre de demandeurs d'emploi exerçant une activité. Il poursuit sa hausse interrompue depuis 2008 : 1,5% de plus que fin 2017 pour atteindre 2,23 millions de personnes. Le signe d'une plus grande précarité professionnelle.

Ensuite le nombre d'inscrits à pôle emploi depuis un an ou plus a augmenté de 6,5% sur 1 an, pour atteindre 2,57 millions en France. Ils représentent 45,7% des inscrits.

Alors que les créations d'emplois sont très solides, que le nombre d'embauches en CDI augmente, le chômage longue durée continue d'augmenter. Un véritable mystère.

LA VRAIE BONNE NOUVELLE DU JOUR

Les défaillances d'entreprises retrouvent leur niveau d'avant-crise. Elles sont au plus bas depuis début 2008 à 14300 défaillances. Essentiellement des TPE de moins de 10 salariés. C'est le seul bémol. Le contexte reste difficile pour les petites entreprises. Mais on va dans le bon sens

LE RETOUR

Tous les jours, la presse est gavée d'articles...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct