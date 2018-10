Chômage : l'exception française

Nous sommes le seul pays développé dans lequel le chômage ne baisse pas.

C'est une exception dont on se serait bien passé.

Hier les chiffres trimestriels de Pôle Emploi étaient mauvais.

Globalement mauvais.

LE CHÔMAGE PROGRESSE

Les chômeurs toutes catégories sont en hausse: 5.96 millions.

Les chômeurs sans aucune activité, de catégorie A, sont en hausse. De 0.5%.

Les chômeurs longue durée sont en hausse. Ils représentent désormais 46.7% des demandeurs d'emplois contre 32.6% il y a 10 ans.

POURQUOI LE CHÔMAGE NE BAISSE-T-IL PAS?

Il y a des explications mais cette résistance du chômage reste étonnante et spécifique à la France.

On cite le ralentissement de l'économie française au premier semestre de l'année. Mais cela devrait redémarrer au deuxième semestre de l'année.

On cite évidemment l'inadéquation entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi, d'où l'importance de la formation.

Finalement, il n'est pas aussi simple que de traverser la rue pour trouver un emploi.

Rappelons que le gouvernement avait décidé de passer de publications mensuelles de Pôle Emploi à des publications trimestrielles pour ne pas qu'on parle chômage tout au long de l'année.

JE NE CHANGERAI PAS

Draghi a été ferme hier.

Après la réunion de la Banque centrale européenne, il a fait une déclaration sans équivoque.

Malgré la crise italienne, malgré le début de ralentissement de l'économie européenne, malgré la guerre commerciale, la Banque centrale européenne ne changera pas de cap : elle va continuer à diminuer ses injections de liquidité dans l'économie.

Mais rassurez-vous, elle continuera à garder des taux proches de zéro encore très longtemps.

AMAZON: OUCH

Amazon a annoncé après la clôture des marchés ses résultats trimestriels.

Et ils sont excellents.

2.8 milliards de dollars de bénéfices.

Seulement voilà...

Le chiffre d'affaires était en dessous des prévisions...

