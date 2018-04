Costume et cravate

Il a enfilé pour une fois un costume et une cravate pour passer sur le gril devant le Congrès Américain. Pendant deux jours. Pour Mark Zuckerberg, la tâche n'est pas simple. Mais si on en juge par la hausse de l'action Facebook hier, +4.50%, il s'est en plutôt bien tiré pour l'instant.

I'M SORRY

Il s'est beaucoup excusé hier. "It was my mistake and I'm sorry". C'était en partie sa ligne de défense hier. Responsable mais pas coupable. Et il s'est engagé à corriger ses erreurs. Il a rappelé que les gens venaient sur Facebook, Instagram, Whatsapp ou Messenger plus de 100 milliards de fois par jour (!!!) et que globalement tout fonctionnait bien.



DES CONGRESSISTES SCEPTIQUES

Des députés et des sénateurs lui ont fait remarquer que ses excuses n'étaient pas suffisantes et qu'ils voyaient mal comment il pourrait garantir la protection des données privées alors qu'il n'avait pas réussi à le faire précédemment. Ils lui ont demandé si le modèle de Facebook reposerait toujours sur la publicité. Il a répondu qu'on pouvait imaginer une version de Facebook sans pubs mais avec abonnement. Bref pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé mais les investisseurs ont semblé satisfaits.

APRÈS LE MASSACRE

sur la Bourse russe lundi, on s'est un peu stabilisé. Les autorités russes se sont employées à rassurer les marchés sur l'impact limité des sanctions. Rappelons que depuis le mois d'octobre, la Russie était le marché émergent préféré des investisseurs du fait notamment de la remontée du pétrole et des signes d'amélioration de la croissance économique.

LA SURPRISE SUR LES MARCHÉS

Rebond des marchés depuis le début de la semaine. Rebond très net . Et à l'origine de ce rebond bien sûr les nouvelles considérées comme positives sur la guerre commerciale....

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct