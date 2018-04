États-Unis-Chine : guerre commerciale ou bluff ?

Nouvelle escalade hier dans l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. Après l'annonce de taxes sur 1300 produits chinois par Donald Trump, la Chine a aussitôt réagi avec ses propres surtaxes sur plus de 100 produits américains. Les investisseurs ont d'abord paniqué sur la nouvelle avant de se ressaisir. Alors guerre commerciale ou bluff ?

PAS SIMPLE

Autant le dire tout de suite. Cela ne va pas être simple de jouer les tendances sur les marchés dans les semaines qui viennent. Surtout si on réagit à chaud à toutes les nouvelles qui tombent régulièrement sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Hier les marchés ont commencé à paniquer quand la Chine a réagi immédiatement aux nouvelles surtaxes de produits chinois par Donald Trump. Avec des droits de douane sur 50 milliards de dollars d'importations américaines.

Une réponse considérée comme moins mesurée que la précédente et analysée dans un premier temps par les marchés comme une escalade dans la guerre commerciale. Une escalade de mesures alimentée aussi par une escalade verbale. Et donc une chute des marchés américains avec un S&P qui a perdu près de 1.2%.

ET SI ON NÉGOCIAIT?

Pour finalement terminer en hausse de 1.6%. Les traders et les investisseurs qui ont paniqué à l'annonce de ces nouvelles mesures ont été totalement pris à contre-pied. Car dans une deuxième lecture, on s'est focalisé sur le fait qu'il y avait un délai avant la mise en place des mesures, tant américaines que chinoises, un délai qui donnait largement la possibilité de négocier. Et on s'est attaché à trouver ici et là des déclarations d'officiels américains ou chinois qui ouvraient la voie à la négociation. Les investisseurs ont donc décidé que, pour l'instant, il valait mieux miser sur des négociations que sur un...

