Fake news ?

Trump a tweeté: "Le PIB (4.2%) est supérieur au taux de chômage (3.9%) pour la première fois depuis plus de 100 ans. C'est faux mais...

FAUX...

À plusieurs reprises dans l'histoire récente des États-Unis, le PIB a été supérieur au taux de chômage. La dernière fois en 2006. Ce qu'affirme Trump est donc faux. Il en a profité pour se vanter du fait que la Bourse a pris plus de 50% depuis son élection alors qu'elle a progressé de plus de 30%.

...MAIS

C'est une performance exceptionnelle. Comme le remarque Trump à nouveau dans un clip publié pendant la nuit, Obama avait déclaré qu'il faudrait des "magic hands" pour que Trump puisse booster la croissance au-dessus des 4%.

Même si Trump ment sur les faits, la croissance américaine est bluffante. Nous entrons en plus dans la 10ème année du cycle de croissance. Sans le moindre signe d'essoufflement. Au contraire.

En France, on ne peut pas imaginer un taux de chômage inférieur à la croissance...

LA CONSÉQUENCE

Les salaires progressent aux États-Unis.

Au rythme de 2.9% par an.

C'est une bonne nouvelle pour les Américains et en particulier pour les moyens et bas salaires.

C'est une moins bonne nouvelle à moyen terme pour les marchés car c'est synonyme d'un retour de l'inflation aux États-Unis.

UN NOUVEAU MONDE

Ce sont les anciens du groupe Téléphone qui vont être déçus. Eux qui rêvaient d'un nouveau Monde où la Terre serait ronde...

C'est donc Le fidèle des fidèles, Richard Ferrand, qui a pris la tête de l'Assemblée Nationale, à la place de l'homme de multiples convictions, François de Rugy. Avec une déclaration toute en finesse: "vous me pardonnerez de ne pas être une dame". On verrouille, on verrouille, comme au bon vieux temps de la politique politicienne.

