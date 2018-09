Hausse des taux aux Etats-Unis

La Banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt. De 2% à 2.25%.

Pour la huitième fois depuis fin 2015.

Les taux des "Fed funds" sont au plus haut depuis octobre 2008.

Et la FED devrait encore relever ses taux une fois avant la fin de l'année.

Et elle devrait continuer l'année prochaine.

A STRONG ECONOMY

La Banque centrale explique qu'elle relève ses taux parce que l'économie américaine est forte. Et ne présente aucun signe de ralentissement marqué. Elle prévoit même un taux de chômage de 3.5% seulement pour 2019 et 2020. Voilà qui va faire plaisir à Trump même s'il est, évidemment, totalement opposé aux hausses de taux.

LE MYSTÈRE DE LA DÉCENNIE

La Banque centrale américaine ne prévoit pas de dérapage de l'inflation au-dessus des 2%.

Et c'est vraiment un mystère. Malgré le plein-emploi, malgré la hausse des salaires, malgré la hausse de l'essence, l'inflation progresse peu.

Je n'ai lu aucune explication valable sur le sujet mais il est clair que cette inflation relativement faible est due aux progrès technologiques ainsi qu'au vieillissement de la population dans les pays développés.

Mais cela reste très étonnant.

LE FOSSÉ SE CREUSE AVEC L'EUROPE

Sur les taux d'intérêt d'abord avec un écart de taux entre la FED et la BCE qui s'accroît de plus en plus, et qui va continuer à s'accroître puisque les taux européens ne vont pas monter dans les mois qui viennent.

Sur la croissance bien sûr.

Et, conséquence logique, sur les marchés financiers.

MÊME LE FINANCIAL TIMES...

titre sur la baisse de popularité de Macron après l'avoir encensé pendant plus d'un an.

"Macron suffers steep fall from grace".

Et évoque la "désillusion" des électeurs qui l'ont soutenu.

Pour le FT, Macron est trop Jupitérien, a accumulé les "gaffes" et...

