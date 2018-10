Intervention massive sur les marchés chinois

La bourse de Shanghai progresse ce matin de plus de 4%.

Les autorités chinoises ont du intervenir massivement. Verbalement d'abord. Toutes les instances gouvernementales ont fait des déclarations pour appeler les investisseurs Chinois au calme et à la raison.

Intervention directes aussi, probablement, avec des achats d'actions pour renverser la tendance très baissière du marché.

CETTE FOIS C'ÉTAIT SÉRIEUX

Le gouvernement chinois a pris très au sérieux la situation. Il faut dire que les bourses chinoises affichaient à vendredi soir une baisse de 22% depuis le début de l'année, 30% par rapport à leur niveau le plus haut. Et que l'économie chinoise affichait une croissance molle. La Chine souffre de l'affrontement avec les États-Unis. Elle a dû réagir. Le gouvernement a même envisagé une baisse des impôts...comme Trump...

L'AFFAIRE KHASHOGGI

Trump était prêt à avaler l'explication totalement incrédible de l'Arabie Saoudite sur la mort du journaliste Khashoggi. Une mort "accidentelle" suite à une "rixe" avec des agents saoudiens qui agissaient "à leur propre compte"... Mais les Européens ont refusé l'explication, Merkel en tête.

Et la Turquie en a remis une couche en révélant de nouveaux détails comme une possible conversation téléphonique entre le journaliste et MBS juste avant sa mort... Ça va être plus compliqué que prévu d'étouffer l'affaire...

LA NOUVELLE MENACE DE TRUMP

Le week-end, Trump passe en revue tous les traités et les accords que les Etats-Unis ont signés par le passé et menace de se retirer. Ce week-end, il est tombé par hasard sur le Traité sur le Nucléaire, signé en 1987, et qui a pour vocation de limiter la prolifération des armes nucléaires. Il a donc menacé de se retirer en arguant du fait que les Russes ne le respectaient pas. Le gouvernement Russe a répliqué que c'était faux, et...

