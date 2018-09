L'écrasante domination des marchés américains

Ce qui se passe aux États-Unis est PHÉNOMÉNAL. Les marchés américains ont à nouveau atteint un record historique. Ils ont totalement ignoré l'escalade commerciale avec la Chine et se sont concentrés sur la puissance de la croissance économique.

BLUFFANT

Les États-Unis vont bien. Très très bien même.

La confiance des ménages et des entreprises est à son niveau le plus haut depuis...2000.

La croissance devrait s'approcher des 3% en 2018, du jamais vu depuis 2005. Contre 2.2% "seulement" en 2017. Alors que l'économie mondiale ralentit. Le taux de chômage pourrait encore chuter et les créations d'emplois augmenter. Le nombre de demandes hebdomadaires d'indemnités chômage a chuté à son plus bas niveau depuis novembre 1969...Rien ne semble freiner pour l'instant la croissance américaine dopée par les mesures prises par Trump.

MÊME PAS PEUR

Ni les Américains, ni les marchés américains n'ont peur de la mise en place des taxes sur les importations du côté américain et du côté chinois. Ils n'ont pas peur non plus de la hausse des taux aux États-Unis. L'Amérique est euphorique. Et on se demande ce qui pourrait la freiner.

DANS LE RESTE DU MONDE

L'OCDE est inquiète elle. Inquiète de l'escalade entre les États-Unis et la Chine. Elle a réduit sa prévision de croissance mondiale à 3.7%. La croissance de tous les pays est revue à la baisse. Sauf les États-Unis. La croissance française pour 2018 est revue à la baisse de 0.3 point à 1.6% seulement.

C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL !

On rejoue la semaine et on vous donne des conseils avec nos Jedis de l'économie et de la finance : Sébastien Lalevée, directeur général de la Financière Arbevel, Bruno Colmant, chef économiste chez Degroof Petercam, Jérôme Fauvel, responsable Small Caps à la Française AM, Laurent Berrebi,...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct