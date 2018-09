La baisse des impôts, enfin ?

En janvier 2019, ceux qui ne s'en rendaient pas encore compte, vont découvrir la réalité : les ménages français qui paient des impôts sur le revenu, et ils ne sont pas nombreux, paient des impôts écrasants. Pour éviter un ras-le-bol fiscal qui va encore progresser en 2019, Macron doit baisser les impôts.

L'ESPOIR DU BUDGET 2019

Le projet de budget 2019 va être présenté aujourd'hui.

Et il devrait intégrer des baisses d'impôts. Marginales compte tenu de la pression fiscale que nous subissons, mais c'est tout de même mieux que rien. 6 milliards d'euros de baisses d'impôts pour les ménages et 20 milliards pour les entreprises.

C'est une bonne nouvelle.

Malheureusement, on ne voit toujours pas venir de réduction des dépenses publiques.

RIEN NE VA PLUS

Les règles classiques de fonctionnement des marchés ne s'appliquent plus.

Et c'est toujours un signe préoccupant.

Tout d'abord le "FED model".

La règle selon laquelle si les taux d'intérêt montent, le rendement des actions doit suivre et donc le cours des actions baisser.

Or aux États-Unis, les taux montent.

De façon significative.

Mais le cours des actions américaines ne baisse pas, au contraire.

POURQUOI?

Vaste question.

Il y a des tentatives de réponses mais elles ne sont guère satisfaisantes.

Je vous les livre : la hausse des taux reflète l'excellente santé de l'économie américaine, et l'excellente santé de l'économie américaine entraîne une hausse des profits et donc une hausse des cours.

Ou encore, la hausse des taux reste contenue, comme l'inflation, et donc elle n'est pas suffisamment importante pour provoquer une baisse des actions.

Oui. Bof, je suis d'accord.

Je préfère celle-ci. Nous sommes dans un marché de "momentum", totalement moutonnier, où tout le monde se précipite sur les actions qui montent, en particulier les valeurs techs américaines qui...

