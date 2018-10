La chute des marchés

Cela faisait des mois qu'on attendait ou qu'on craignait une chute des marchés. Hier la dernière digue a cédé. Les investisseurs s'étaient réfugiés sur les valeurs technologiques américaines, sur les valeurs du luxe ou encore sur les valeurs pétrolières. Ils avaient commencé à fuir les marchés émergents ou encore les marchés de valeurs moyennes. Mais ces valeurs « refuges » ont fini par chuter aussi.

CE N'EST PAS UNE SURPRISE

On se demandait comment les marchés américains et certains secteurs des autres marchés boursiers résistaient. Malgré la guerre commerciale et malgré la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Cette étonnante résistance a duré des mois, contre toute attente. Et hier, tout s'est accéléré. Sans véritable catalyseur, même si on peut toujours trouver des explications a posteriori.

DES BAISSES SPECTACULAIRES

Le Nasdaq a perdu plus de 4%. Les mastodontes comme Apple ou Amazon ont chuté respectivement de 4.63% et de 6.15%. Le CAC et les marchés européens ont perdu environ 2%. Avec des baisses spectaculaires parmi les valeurs refuges comme LVMH, -7.14%, ou Kering, -9.62%. L'indice de volatilité, l'indice de peur des marchés, le VIX a (enfin) décollé et dépassé les 20%. Et ce matin, l'Asie a amplifié la baisse avec une chute de plus de 4%

CORRECTION OU RETOURNEMENT DE TENDANCE ?

Rappelons, encore une fois, que les marchés américains défiaient toutes les lois de la gravité boursière et qu'ils ont connu un cycle de hausse phénoménale depuis mars 2009. Rappelons aussi que de nombreuses sociétés atteignaient des valorisations aberrantes sur les marchés. Une correction n'est donc pas étonnante. Ce qui est étonnant c'est qu'elle ait mis autant de temps à se produire. Et maintenant ? Tout va dépendre évidemment de l'évolution des taux aux États-Unis et des négociations commerciales entre la Chine...

