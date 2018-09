La dette Française continue sa course

L'Insee a publié son verdict. La dette française a été révisée à la baisse. Fin 2017, elle atteint les 98.5% du PIB. Et elle continue de progresser. Rapidement. Très rapidement. Certes le déficit public a croit moins, un peu moins vite, mais il croit toujours. Année après année. Inexorablement. Heureusement que les taux d'intérêt sont historiquement bas...

AJUSTEMENT TECHNIQUE ET SYMBOLIQUE

Nos chiffres d'endettement étaient déjà désastreux. Avec une dette qui atteignait les 96.8% de notre PIB en 2017. Mais l'INSEE a décidé d'intégrer la dette de la SNCF. Et nous voilà à 98.5%. Et avec la progression du déficit public, la barre symbolique des 100% a probablement déjà été franchie cet été.

100% DU PIB

Nous y sommes donc.

Malgré un niveau d'imposition et donc de recettes fiscales toujours aussi aberrant.

En cause?

Les dépenses publiques.

Rien n'a été fait pour réduire les dépenses publiques.

Rien.

Le gouvernement, comme les précédents depuis maintenant plus de 40 ans, se contente de tout miser sur la hausse des recettes fiscales.

Nous entrons dans le club très fermé des pays qui ont une dette supérieure à 100% du PIB. Aux côté de la Grèce ou encore de l'Espagne.

NOTRE CHANCE

c'est que les taux d'intérêt soient si bas.

Le service de la dette reste heureusement limité par la manne des taux d'intérêt.

On imagine facilement ce qui se passerait si les taux d'intérêt commençaient à remonter, du fait, par exemple, de la reprise de l'inflation.

Il va falloir réagir.

Vite, très vite.

