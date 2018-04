La guerre froide

Le tweet de Trump avertissant la Russie d'une attaque imminente sur la Syrie a provoqué des tensions sur les marchés russes évidemment, mais sur les marchés en général. Le tweet de Trump est tout de même assez ahurissant; parlant des missiles américains il écrit "Tiens-toi prête Russie, parce qu'ils arrivent, beaux et neufs"...

LES MARCHÉS RUSSES SOUS PRESSION

Évidemment les marchés russes sont les premiers touchés. La Bourse de Moscou d'abord qui a chuté lundi de plus de 8% après l'annonce des sanctions et qui a rebaissé hier dans l'attente de la riposte américaine en Syrie annoncée clairement dans un tweet de Trump. Une baisse cette semaine comme on n'en avait pas connue depuis l'annonce des sanctions en 2014. Le rouble aussi a chuté. Près de 10% depuis le début de semaine. Il est à son niveau le plus bas depuis près d'un an et demi. Sans même évoquer certaines valeurs russes qui ont vu leur cours divisé par deux ou par trois. C'est un sacré choc pour les marchés russes surtout que depuis octobre, la Russie était devenue le marché émergent préféré des investisseurs.

L'IMPACT GÉNÉRAL

Mais cela va au-delà des marchés russes. Tous les marchés ou presque sont touchés. À commencer par le pétrole. Il a retrouvé des niveaux qu'il n'avait pas atteints depuis plus de 4 ans. Paradoxal le pétrole. Il avait déjà réagi à la hausse sur l'apaisement momentané des tensions commerciales entre la Chine et la Russie, une bonne nouvelle, le voilà donc qui réagit à la mauvaise nouvelle des tensions en Syrie. L'or aussi bien sûr qui rebondit fortement. Et toutes les valeurs dites refuges qui progressent . On a un vrai cas d'école ici. Le cas d'une tension géopolitique et donc d'un repli sur les valeurs refuges. Sans panique...

