La hausse du pétrole

Réunion de l'OPEP aujourd'hui. Et ils vont pouvoir se dire mission accomplie. Spectaculaire changement de situation en un peu plus d'un an. Rappelez-vous que l'Arabie Saoudite se battait contre un cours du pétrole en chute libre. En janvier 2016 le pétrole était sous les 30 dollars. Hier il cotait plus de 70 dollars au plus haut depuis 4 ans.

LA STRATÉGIE DE L'ARABIE SAOUDITE

Elle a lutté pour convaincre les membres de l'OPEP d'accepter des quotas de production. Et ces quotas ont été renouvelés à chaque réunion de l'OPEP et, encore plus surprenant, ces quotas ont été presque respectés. La Russie a également joué le jeu et a accepté aussi de contrôler sa production. Le but était simple. Faire remonter les cours du pétrole au-dessus des 50 dollars et liquider les stocks massifs de pétrole que les États-Unis avaient accumulés

OBJECTIFS ATTEINTS

Et sur les deux tableaux l'objectif a été atteint. L'Arabie Saoudite ne parle plus de 50 dollars mais elle évoque maintenant un cours d'équilibre à 70 dollars et on y est aujourd'hui après la hausse de ces derniers jours. Un pétrole au plus haut depuis 4 ans. Et les stocks de pétrole sont au plus bas depuis trois ans et reviennent en dessous du niveau moyen des 5 dernières années. L'OPEP va donc devoir décider aujourd'hui avec des partenaires comme la Russie si elle continue à maintenir la pression en maintenant ses quotas de production. Le contexte de reprise économique mondial lui est évidemment très favorable ainsi que les tensions géopolitiques récentes qui ont poussé le pétrole à la hausse.

OÙ EST LE PÉTROLE DE SCHISTE ?

Et le fameux pétrole de schiste américain dans tout ça ? C'est un peu la surprise de l'année. Le raisonnement était simple : dès que...

