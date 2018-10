La surprise brésilienne

Les marchés émergents subissent depuis quelques mois une très forte pression. Une pression qui s'est accentuée avec la hausse du dollar, la hausse des taux américains et la hausse du pétrole. Les investisseurs internationaux ont fui une classe d'actifs qu'ils ont vénéré pendant plusieurs années. Dans ce paysage sombre, le Brésil fait depuis quelques semaines figure d'exception.

LES ÉLECTIONS BRÉSILIENNES

Dimanche les Brésiliens vont voter pour élire leur président. Depuis que Lula, en prison, a été déclaré inéligible, deux favoris s'affrontent. Le candidat de gauche, Fernando Haddad, du Parti des Travailleurs de Lula et Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite. Et Bolsonaro est en tête des sondages, avec une avance qui s'est creusée depuis l'attentat perpétré contre lui. Bolsonaro a choisi comme conseiller économique un homme de l'école libérale de Chicago et les marchés applaudissent...

LE REBOND DES MARCHÉS BRÉSILIENS

Les marchés brésiliens ont émergé du brouillard des pays émergents. Sur la seule journée de mardi, la Bourse brésilienne a flambé de 4% et le real a bondi de 3%. À chaque avancée de Bolsonaro dans les sondages, c'est le même scénario qui se reproduit, les investisseurs espérant des réformes fiscales et structurelles fortes et un fort vent de libéralisme. Les marchés n'ont pas d'état d'âme à "soutenir" un candidat comme Bolsonaro...

L'ANNIVERSAIRE DU JOUR

La Vème République

60 ans.

LA PHOTO DU JOUR

Ou plutôt les photos du jour.

Gérard Collomb attendant Édouard Philippe sur le perron du Ministère de l'Intérieur et s'impatientant.

Gérard Collomb et Édouard Philippe se serrant la main sans se regarder, avec des visages fermés.

Encore une séquence difficile pour Macron.

LE BIDE DU JOUR

L'introduction en Bourse d'Aston Martin.

Malgré un cours d'introduction inférieur aux anticipations.

8% de baisse en séance avant une clôture...

