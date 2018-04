Le comeback des subprimes ?

Vous vous souvenez des prêts immobiliers accordés à des personnes qui ne correspondaient pas aux standards habituels. Les standards habituels pour les clients dits « prime ». Pour ceux qui sont en dessous de ces standards, vous avez deviné, on parle de subprimes.

LE MARCHÉ DES SUBPRIMES RENAÎT

Une quantité de sociétés spécialisées ont largement relancé ces produits, naviguant entre les différentes réglementations qui étaient supposées les avoir éradiqués compte tenu de leur responsabilité dans la dernière crise financière.

Et il n'y a pas seulement ces prêts qui renaissent. Ces prêts sont comme au bon vieux temps packagés, titrisés et transformés en bons vieux emprunts ayant comme sous-jacent des subprimes. Oui c'est ça des subprimes loans. Tout pareil. Sauf qu'on évite de donner les mêmes noms pour ne pas effrayer les investisseurs. On parle de "Non-QM". Non Qualified Mortgages. Traduisez des Prêts Hypothécaires Non Qualifiés ou Non Éligibles. C'est joliment dit non ?

On vient d'avoir les chiffres d'émissions de ce type de placements pour le 1er trimestre 2018. 1.3 milliard de dollars. Soit, accrochez-vous, le double de l'année dernière sur la même période. Le double. C'est un de nouveaux produits à la mode qu'on s'arrache.

DOIT-ON AVOIR PEUR?

Pas encore. Les taux de croissance sont spectaculaires. Mais comme le marché repartait de zéro, les chiffres sont encore relativement modestes dans l'absolu. Mais c'est l'illustration du fait que la finance américaine est de moins en moins sous contrainte, ce qui explique d'ailleurs son écrasante domination. Et Trump allège de fait régulièrement la réglementation.

Moins de réglementation et la recherche de rendements dans une période où les taux restent encore très bas et vous avez le bon cocktail pour tous les dérapages. Je vous promets de suivre ce marché de près, quels que soient ses nouveaux noms, et de vous avertir...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct