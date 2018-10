Le compte à rebours

Le sommet Européen de Bruxelles devait entériner l'accord sur le Brexit.

Mais il n'y a toujours pas d'accord.

Même si Theresa May a déclaré hier à Bruxelles qu'un accord était possible, les négociations sont à nouveau bloquées.

Elles butent encore et toujours sur le problème de l'Irlande.

L'Europe ne veut plus faire d'effort supplémentaire.

Et Theresa May peine à convaincre

UN CONSTAT D'ÉCHEC

Rappelons que le Brexit doit avoir lieu le 29 Mars 2019.

Le temps presse.

Signe que rien n'avance et que nous sommes loin d'un accord, la discussion entre la Grande Bretagne et l'Europe porte maintenant sur le sujet de la période de transition.

Michel Barnier, a proposé de la prolonger de quelques mois supplémentaires pour laisser du temps à la Grande Bretagne de trouver une solution pour l'Irlande.

Et Theresa May a déclaré qu'elle était favorable à l'idée...

PAS LE CHOIX

Il y aura donc une période de transition post Brexit.

Et elle sera longue.

Plus longue que prévue.

Une période qui ne sera pas favorable à la Grande Bretagne puisqu'elle se verra dans l'obligation de suivre les règles et contraintes européennes sans avoir la possibilité de participer aux processus de décision.

Un vrai sac de noeuds.

LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE

Le World Economic Forum a publié son nouveau classement des économies compétitives.

Il a modifié et élargi ses critères de notation pour intégrer les facteurs d'innovation.

Ce classement est basé sur 12 critères.

Sur l'environnement de business, le capital humain, les marchés, et l'écosystème d'innovation.

GUESS WHAT

Les États-Unis prennent la première place.

L'économie la plus compétitive du monde.

Avec un score de 85.6, ils ne sont pas loin de la perfection (100 points).

Juste derrière Singapour, l'Allemagne, la Suisse et le Japon.

La France est en 17ème position...

