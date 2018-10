Le mystère du pétrole américain

Vous avez remarqué que plus personne ne parle du pétrole de schiste américain? Alors que les cours du pétrole continuent de s'envoler et sont à leur niveau le plus haut depuis 4 ans. Rien ne se passe comme on nous l'avait expliqué...

LE PÉTROLE DE SCHISTE

La situation sur le pétrole était simple à comprendre : il y avait trop de pétrole par rapport à une demande qui devait baisser du fait du développement des énergies renouvelables et de l'électrique. Trop de pétrole parce que les États-Unis produisaient massivement un pétrole de schiste de plus en plus rentable à extraire si le cours du pétrole montait. On imaginait donc que le pétrole ne pourrait jamais dépasser les 60$, voire les 80$, car les Américains inonderaient le marché avec leur pétrole de schiste.

EN FAIT...NON

Le pétrole continue à flamber. 75$ sur le brut américain et 85$ sur le Brent et on ne voit toujours pas les barils de pétrole de schiste se déverser sur le marché et faire rebaisser les cours. Encore un grand mystère des grandes prévisions des grands spécialistes. En attendant, Trump fulmine. Il en veut à l'OPEP et en particulier à son grand allié, l'Arabie Saoudite, qui laisse monter le prix de l'essence à quelques semaines des élections de mi-mandat...

LA FRIME

Trump a roulé des mécaniques hier. Il n'était pas peu fier d'avoir réussi à faire plier le Canada.

"Historic news for our nation and indeed for the world".

"The most important trade deal we've done so far"

Rien que ça.

Il va pouvoir se concentrer sur la Chine maintenant.

HIER ENCORE...

j'avais vingt ans, je gaspillais le temps

En croyant l'arrêter

Et pour le retenir, même le devancer

Je n'ai fait que courir et me suis...

