Le rebond du dollar

On avait perdu l'habitude. Pour une fois, depuis très longtemps, un marché a répondu aux règles de base. Simplement. Directement.

Le dollar a rebondi. Avec un euro retombant proche des 1.16 après avoir frôlé les 1.18 et un dollar yen se rapprochant des 114. La cause? La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis qui s'accélère alors que les taux dans les principaux pays développés restent bas.

LOST

Sur les marchés, en général, il y a toujours un consensus. Un consensus qui certes se révèle souvent faux mais un consensus tout de même. Sur le dollar, et c'est assez rare, il n'y a pas de consensus. J'ai étudié les prévisions des principales banques et des principaux bureaux d'analyse et elles vont dans tous les sens, à la hausse, à la baisse. Bref, on est perdu.

ET POUR CAUSE

Depuis quelques mois, et en particulier depuis l'élection de Trump, le dollar n'a jamais fait ce qui était attendu ou logique. Il a baissé malgré la forte progression de l'économie américaine et des taux d'intérêt, il est remonté sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et maintenant on n'est plus très sûr de rien.

Ce qu'on sait, c'est que les taux aux États-Unis vont continuer à progresser du fait de la vigueur de l'économie américaine et que les taux en Europe ou encore au Japon vont rester encore extrêmement bas pendant longtemps. La conséquence logique devrait être une hausse du dollar.

Mais d'un autre côté, cette hausse des taux est largement anticipée et en cas de repli sur les marchés boursiers américains, le dollar devrait chuter. Conclusion: Aucune. On se contentera de trouver, comme tout le monde, des explications du prochain mouvement, a posteriori.

MUSK OUT ?

Il fallait s'y attendre.

Après l'annonce par Elon Musk sur...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct