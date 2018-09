Le retournement à la source

On se croirait revenu à l'ère Hollande. Le feuilleton du prélèvement à la source et ses retournements quotidiens devient pathétique. Après les révélations du "Canard" sur les hésitations du gouvernement, on a appris hier dans le "Parisien" que les tests réalisés n'étaient pas concluants. Bug informatique ou peur de la réaction des Français face à la ponction fiscale?

INCAPABLES ?

Alors que nous avons encore des effectifs pléthoriques dans l'administration fiscale et qu'on nous bassine tous les jours avec "la France, championne de la tech et de la transformation digitale", nous serions incapables de mettre un place un système que TOUS les pays développés, à l'exception de la Suisse et de Singapour, ont adopté. Aberrant.

Macron doit prendre sa décision demain. Quelle qu'elle soit, cette séquence laissera une impression désastreuse.

SALE TEMPS POUR MACRON

Toute la presse titre sur cette rentrée difficile pour Macron, pour ne pas dire catastrophique. On le pensait tellement chanceux et intelligent que rien de semblable ne pouvait lui arriver. Finalement, c'est peut être un Président normal.

Il faut juste espérer que cette fin de l'état de grâce ne l'empêche pas de mener à bien les réformes dont nous avons besoin. Et espérer, quoi qu'on pense de l'homme et de sa façon de gouverner, qu'il n'échouera pas comme Matteo Renzi en Italie. Car on connaît la suite de l'histoire.

FAITES LE TAIRE

Il a suffi qu'Hollande vende son livre (rappelons que malgré son succès, les ventes de son livre sont largement inférieures à celles de ses prédécesseurs) pour qu'il se sente pousser des ailes et croit à sa résurrection politique.

Compte tenu de son bilan, il devrait avoir la décence d'éviter de trop s'exprimer.

LE PROCHAIN CHANTIER : L'ASSURANCE CHÔMAGE

Les Échos révèlent ce matin le projet "choc"...

