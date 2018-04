Le totem des 3%

C'est fait. Le taux de l'emprunt américain à 10 ans a dépassé le seuil psychologique des 3% en séance, une première depuis janvier 2014. Wall Street a difficilement encaissé la nouvelle avec un net repli des indices majeurs. La combinaison magique croissance soutenue et taux bas vit peut-être ses dernières heures...

L'AIGUILLON DES MARCHÉS

Les marchés surveillaient le niveau des taux d'intérêt américains comme le lait sur le feu. Le seuil des 3% est donc tombé hier en séance. Le mouvement de hausse s'est accéléré ces dernières semaines face à la montée de l'inflation, elle-même soutenue par de bons indicateurs économiques aux États-Unis et la hausse des prix des matières premières. Pour rappel, ce taux évoluait aux alentours des 2,4% fin 2017. Les autres maturités suivent ce mouvement à l'image du 2 ans, dont le taux a atteint 2,5% pour la première fois depuis septembre 2008.

SANS SURPRISE

Cette poussée de fièvre du rendement phare américain n'a pas fait plaisir aux marchés actions. La Bourse de New York a terminé en nette baisse avec un Dow Jones en repli de 1,74% à 24.024 points, le S&P 500 qui plie de 1,34% à 2.634 points et le Nasdaq a rendu pour sa part 1,7% à 7.007 points. La tension qui prévaut sur les marchés obligataires a deux conséquences sur la valorisation des marchés actions : d'une part, la hausse des taux va peser sur le coût d'endettement des entreprises et donc sur leur profitabilité et d'autre part, les investisseurs vont arbitrer en faveur des obligations.

QUEL TAUX LIMITE ?

Les marchés commencent malgré tout à se faire à l'idée de taux d'intérêt plus élevés. La question à 100.000 dollars est maintenant la suivante : le 10 ans américain va-t-il se stabiliser autour de...

