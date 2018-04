Les armes chinoises

La tension est encore montée d'un cran dans l'affrontement entre les États Unis et la Chine. Après le tweet de Trump de dimanche soir qui tentait de calmer le jeu et qui a d'ailleurs rassuré les marchés, on a appris hier que la Chine étudiait toutes les armes qui étaient en sa possession pour répliquer aux attaques américaines et en particulier l'arme de la monnaie.

L'ARME DE LA DÉVALUATION

Pour l'instant, la Chine s'est contentée de répliquer aux droits de douane américains par d'autres droits de douane. Dans une approche graduelle. Mais si la situation venait à empirer et que Trump accentuait sa pression, la Chine serait prête à répliquer avec ses propres armes. Et elle en a plusieurs qui seraient redoutables.

À commencer donc par une dévaluation de sa monnaie. Elle a laissé fuiter, volontairement à mon avis, qu'elle ne s'interdirait pas de peser sur sa propre monnaie pour compenser les effets sur sa compétitivité des nouveaux droits de douane. C'est évidemment un sujet hautement sensible. Rappelons que Trump, et certains présidents avant lui, ont souvent fustigé le dumping chinois par le maintien d'une monnaie sous évaluée. La Chine a depuis quelques années, calmé le jeu pour ne plus être accusée de manipulation, et le yuan s'est plutôt stabilisé à la hausse.

L'autre arme que la Chine a en sa possession et qu'elle n'a pas évoquée, c'est évidemment la masse d'emprunts d'État américains qu'elle détient. Si elle pesait sur ce marché en vendant une partie de son stock, elle provoquerait une envolée des taux particulièrement douloureuse pour l'économie américaine.

BLUFF ?

Est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux ?

Si Pékin décidait de faire baisser sa monnaie, ce serait vraiment une déclaration de guerre. C'est probablement un des sujets les plus sensibles aux États-Unis...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct