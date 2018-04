Les Français et le ras-le-bol fiscal

Moins d'un an après son élection, les Français doutent des promesses d'Emmanuel Macron de baisser les impôts. Il faut dire qu'ils sont échaudés par les cinq ans de hausses d'impôts du quinquennat Hollande, cinq ans pendant lesquels on leur a répété que les impôts allaient baisser.

READ MY LIPS : NO MORE TAXES

«Il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale d'ici la fin du quinquennat» a répété le président de la République la semaine dernière sur BFM. Les Français sont dubitatifs. Il faut dire que d'un côté, on leur dit que les prélèvements obligatoires vont baisser chaque année pendant le quinquennat, et de l'autre, l'INSEE prévoit une hausse des prélèvements sur les ménages de 4,5 milliards d'euros en 2018. Et certaines mesures sont mal comprises par les contribuables.

LA PÉDAGOGIE ET LES RÉSULTATS

La hausse de 2018 s'explique notamment par le fait que certaines mesures n'entrent pas en vigueur au même moment. La hausse de la CSG et celle des taxes sur le tabac et l'énergie sont effectives depuis le 1er janvier tandis qu'il faudra attendre le 1er octobre pour que la suppression des cotisations des salariés pour l'assurance-chômage soit pleinement effective. D'autres zones d'ombre brouillent le plan d'Emmanuel Macron : taxe d'habitation, taxe foncière, prélèvement à la source. L'exécutif tente de faire de la pédagogie mais les Français restent dubitatifs. La pédagogie ne fait pas tout. Il faut des résultats....

L'IMPÔT DES ENTREPRISES

C'est la bonne nouvelle du jour : Selon Les Échos, Bercy veut des nouvelles baisses d'impôts pour les entreprises. Le gouvernement examine les «impôts de production» qui «pèsent sur l'outil industriel face à la concurrence internationale». Impôts fonciers, taxe sur le chiffre d'affaires, sur la valeur ajoutée,... les impôts sur la production payés par les entreprises françaises représentent...

