Les tweets de Trump se suivent et ne se ressemblent pas tous. Sur la guerre commerciale il a provoqué une mini panique vendredi sur les marchés en s'attaquant à nouveau à la Chine avant de déclarer ce week end que Xi Jinping et lui étaient amis et que la Chine accepterait de faire les efforts nécessaires pour réduire les déséquilibres commerciaux entre les deux pays.

PAS FACILE À SUIVRE

le Trump sur la guerre commerciale. Et les marchés s'y perdent un peu. Plus simple à suivre quand il parle de la Syrie et de la dernière attaque chimique pour laquelle il tient responsable la Syrie, l'Iran et "the animal Assad". Au moins, là c'est clair. Surtout quand il avertit qu'il y aura "a big price to pay".

L' ÉCONOMIE AMÉRICAINE

L'économie américaine est-elle un nouvel élément d'incertitude pour les marchés ?

Elle le devient. Pour l'instant c'est évidemment occulté par la succession de news contradictoires sur la guerre commerciale qui occupent le devant de la scène. Mais dans la liste des sujets qui font et feront bouger les marchés, l'évolution de l'économie américaine progresse rapidement. Il faut dire que si tout le monde s'accorde à dire que la situation actuelle est plus que florissante avec une croissance qui a connu un nouveau coup de boost avec la relance Trump, personne n'est d'accord sur son évolution. Et cela se ressent sur les marchés, principalement les marchés de taux pour l'instant.

SURCHAUFFE OU RALENTISSEMENT ?

Il y a le camp qui pensent comme l'ancienne patronne de la FED Janet Yellen que l'économie était déjà suffisamment robuste et que les mesures prises par Trump vont provoquer une surchauffe. L'autre camp pense que l'économie reste sous contrôle. Qu'elle risque même de ralentir après l'effet des mesures Trump. Toujours...

