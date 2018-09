On n'y comprend plus rien

Trump n'est pas facile à comprendre. Ceux qui le suivent sur Twitter, et je vous conseille de le faire car c'est vraiment étonnant, le savent.

Sur la Chine, on pourrait être un peu perdu.

On ne sait plus s'il met en place des taxes supplémentaires, quelles taxes, quel pourcentage ou s'il cherche à négocier. Ou les deux...

LA GUERRE-NON GUERRE COMMERCIALE AVEC LA CHINE

La nouveauté du jour, si on a bien compris, c'est la mise en place de taxes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Mais on n'est pas bien sûr. Et ces taxes, on ne sait plus si elles sont de 25% comme prévu, ou de 10% comme annoncé. Et des négociations sont prévues dans les jours qui viennent. Normalement. Si on a bien compris. Ce qui n'est pas le cas... En attendant de comprendre, les marchés asiatiques chutent.

LA TRÈS BONNE NOUVELLE DU JOUR

Un des mystères de la dernière vague de croissance était la stagnation des salaires. Et surtout de bas salaires. Avec la baisse, spectaculaire dans certains pays, du chômage, les salaires ne montaient toujours pas. Un rapport de JP Morgan montre que la hausse des salaires s'accélère, enfin. De 2.5% au second trimestre dans les économies développées. Et la banque attend une hausse de 3% l'année prochaine. Du jamais vu depuis plus de 10 ans.

MAIS POUR LES MARCHÉS FINANCIERS

c'est une moins bonne nouvelle.

Certes, une hausse des salaires implique une hausse de la consommation et donc de la croissance... Mais elle a également pour conséquence une réduction de la profitabilité des entreprises et une hausse de l'inflation, donc des taux d'intérêt. Pas grave, c'est une bonne nouvelle quand même!

FINALEMENT L'EXIT TAX

ne devrait pas être supprimée comme l'annonçait Macron il y a...

