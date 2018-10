Retraite : ce qui vous attend

C'est aujourd'hui que le gouvernement rencontre les syndicats et le patronat pour le deuxième round des négociations sur les retraites. Des négociations qui vont durer des mois. Pour une réforme qui va être adoptée dans le courant de l'année 2019 après des cris, des pleurs, et des ruptures. Pas la peine d'attendre 2019 pour savoir ce qu'il va se passer. On vous dit tout dès aujourd'hui.

LES BONNES NOUVELLES D'ABORD

Quel que soit votre âge, vous toucherez une retraite.

Notre système de retraite par répartition ne fera pas faillite malgré l'allongement de la durée de la vie et le déséquilibre grandissant entre les actifs et les retraités.

On a même une chance d'avoir un début d'alignement, un début d'alignement seulement, entre les retraites du secteur public et les retraites du secteur privé avec une lente et progressive suppression des régimes spéciaux.

Voilà pour les bonnes nouvelles.

LES MAUVAISES NOUVELLES MAINTENANT

C'est simple.

Il faudra cotiser plus longtemps pour une retraite plus faible qui sera en plus de moins en moins revalorisée par rapport à l'inflation.

Voilà, c'est dit.

L'adoption d'un système de retraite par points va contribuer à masquer une baisse des retraites. Pas le choix compte tenu de l'allongement de la durée de la vie.

On ne touchera pas à l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans. Mais les décotes seront tellement dissuasives qu'il faudra partir à 63 ans, puis à 64 ans, puis à 65 ans et ainsi de suite pour toucher une retraite à taux plein.

MAIS TOUT CA VOUS LE SAVEZ DÉJÀ

Même si officiellement la France a un système de retraite par répartition, cela fait bien longtemps que vous avez, de vous-même, spontanément adopté de fait un système de retraite par capitalisation.

Sans attendre qu'un gouvernement vous...

Lire la suite sur MonFinancier.com

