Taxe sur l'acier  : au tour d'Angela Merkel

Après Emmanuel Macron, c'est au tour de la chancelière allemande de s'envoler pour Washington où elle rencontrera Donald Trump et essayera d'éviter les taxes sur l'acier et l'aluminium prévues par les États-Unis à partir du 1er mai.

LA DATE BUTOIR

La visite de 3 jours d'Emmanuel Macron à Washington et sa grande amitié avec Donald Trump n'a pas permis de trouver une issue à ce dossier. Larry Kudlow, haut conseiller économique à la Maison-Blanche, a déclaré hier à la chaîne CBC que les exemptions de droits de douane pour l'UE ne seront prolongées que s'il y a des concessions en retour. Or, Emmanuel Macron aurait refusé toute négociation sous la menace.

L'ALLEMAGNE PRÊTE À NÉGOCIER

C'est donc au tour d'Angela Merkel de rencontrer Donald Trump, pour une visite de... quelques heures. Mais malgré ses relations plus que tendues avec le président américain, elle serait prête à négocier. Il faut dire que l'Allemagne serait la première victime d'une guerre commerciale avec les États-Unis, elle qui affiche un excédent commercial de plus de 50 milliards d'euros vis-à-vis des États-unis. Merkel proposerait donc à Trump de revoir les accords de 1994 sur les droits de douane entre les deux continents. Une proposition qui risque de fâcher la France qui elle peine à avoir des relations équilibrées avec les États-Unis...

NOUVELLE BATAILLE SUR LA RÉFORME DU TRAVAIL ?

La ministre du Travail Muriel Pénicaud présente aujourd'hui en Conseil des ministres le deuxième volet de la réforme du marché du travail, qui porte principalement sur la formation et l'assurance-chômage. Avec notamment la mise en place d'indemnisation des salariés démissionnaires et des travailleurs indépendants. Mais les partenaires sociaux et associations des régions attendent le passage au Parlement pour renverser quelques arbitrages : notamment la perte du pouvoir des régions sur...

