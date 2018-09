Trump et la Chine : derniers épisodes ?

La guerre commerciale n'a toujours pas commencé. La simple menace de droits et taxes aux importations a permis à Trump de faire plier l'Europe, le Mexique et bientôt le Canada. Reste la Chine... puis, pour finir le Japon.

UN ACCORD ?

Les États-Unis et la Chine finiront par s'entendre. C'est une certitude. Les négociations continuent pendant la surenchère de menaces. Et ni la Chine déjà confrontée à un ralentissement de sa croissance, ni les États-Unis qui craignent un dérapage de l'inflation, ne peuvent se permettre d'aller à l'affrontement. Mais pour l'instant chacun montre ses muscles.

LES MENACES

On attend toujours la décision de Trump sur la mise en place de taxes sur 200 milliards d'importations chinoises. Mais Trump menace déjà de taxer TOUTES les importations chinoises, sans exception. La pression monte. Mais toujours dans l'esprit de "The art of the deal", manuel de négociation de Trump. Faire monter les enchères pour obtenir un bon accord.

LE JEUNE RETRAITÉ

Surprise, surprise. Au sommet de sa gloire, et de sa fortune, Jack Ma le patron d'Alibaba a annoncé qu'il souhaitait se retirer. Rappelons que Jack Ma est l'homme le plus riche de Chine. Comme le rappellent Les Échos, il a démarré en 99 dans son appartement, pas dans un garage, avec un site d'e-commerce et 60.000 dollars empruntés à des amis.

LA SUÈDE BLOQUÉE

Le désastre annoncé n'a pas eu lieu. Même si le parti d'extrême droite progresse et obtient tout de même 17.6% des voix. Mais la situation est bloquée avec un bloc de gauche à 40.6% et un bloc de centre droit à 40.3%. Et on attend mercredi le vote des Suédois de l'étranger qui pourrait encore resserrer le score. Le centre droit a rejeté l'appel à une grande coalition. Les...

