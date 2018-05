Auto-entreprise : présentation d’un statut qui séduit de plus en plus

Quelles sont les spécificités et les avantages du statut auto-entrepreneur ? (Crédits : DR)

L’an passé en France, 19 000 immatriculations d’auto-entreprises de plus qu’en 2016 ont été enregistrées. On constate que le secteur des activités de conseil connaît la plus belle croissance. Quelles sont donc les spécificités de ce statut qui séduit de plus en plus ?