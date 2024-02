Cybersécurité : à Rennes, Microsoft et Simplon forment des demandeurs d'emploi aux profils atypiques

Charlotte, est une ancienne combattante des systèmes d'information et de communication (SIC) dans l'Armée de terre. Erwan se présente comme un ex-ambulancier dont la micro-entreprise de massage et de bien-être n'a pas résisté au choc de la pandémie de Covid-19. Rafael, jeune Brésilien enseignant le portugais à l'Université Bordeaux Montaigne et titulaire d'un doctorat en littérature comparée à La Sorbonne vient de quitter le monde de la recherche académique. Dans la petite trentaine, ces trois demandeurs d'emploi sont de futurs spécialistes de la cybersécurité. En décembre dernier, ils ont intégré la première École Cyber Microsoft by Simplon, ouverte à Rennes pour la région Grand Ouest et inaugurée mardi 6 février.

Créé par Microsoft France avec le réseau de formation Simplon, ce cycle d'apprentissage professionnalisant est développé en partenariat avec les entreprises de services numériques rennaises, Metsys et Advens, et avec le groupe industriel Roullier (agronomie et nutrition animale). La formation propose trois mois d'enseignement théorique puis 16 mois d'alternance à onze apprenants. Pour leur alternance, Charlotte va être intégrée chez Metsys, Erwan, qui s'intéresse au développement web et à la sécurisation des sites, va rejoindre Roullier. Rafael poursuivra sa reconversion dans la veille numérique chez Advens.

15.000 postes non pourvus dans la cyber

L'objectif de ces futurs cyber spécialistes est d'obtenir le titre RNCP de niveau 6 « Administrateur d'Infrastructures Sécurisées », reconnu par l'État sur des postes d'opérateurs de solutions de sécurité cloud et hybride.

« Ce programme de formation entend répondre aux besoins de recrutement des entreprises sur des compétences essentielles. Les postes dans le numérique ne sont plus seulement réservés aux ingénieurs et bac+5, mais s'ouvrent de plus en plus à des profils venant de divers horizons, y compris à des populations parfois éloignées de l'emploi » détaille Arnaud Jumelet, architecte Cloud & Cybersécurité chez Microsoft France.

Alors que les seules attaques par mots de passe ont décuplé en un an, la filiale française du géant américain s'est fixée l'objectif de former 10.000 nouveaux professionnels de la cybersécurité en France d'ici à 2025. Lancée en décembre dernier, l'École Cyber Microsoft by Simplon est la première située dans l'Ouest mais la sixième à l'échelle nationale. Partenaire du dispositif, France Travail, anciennement Pôle Emploi, cofinance cette formation gratuite pour les apprenants et la fait connaître aux demandeurs d'emploi, sans-pré-requis de diplôme.

« La cybersécurité est un enjeu majeur pour les entreprises et les organisations. Tous secteurs confondus, il manque 15.000 professionnels en France » constate Anthony Jeuland, directeur de la stratégie et des relations extérieures de France Travail.

« Il y a un enjeu éthique à développer l'alternance et à privilégier des profils diversifiés voire atypiques. On considère que dans ce secteur tous les métiers sont en tension. Avec 10.000 salariés, la Bretagne est la deuxième région française pour la cyber, en progression annuelle de 10 à 15%. 20 à 25% des postes proposés sont vacants. Pour recruter autrement, aller chercher de nouvelles populations, il faut être dynamique et créatif, bouger les lignes, casser les codes. »

Une pédagogie inclusive plus que des diplômes

La promotion rennaise, dont l'âge moyen est de 30 ans, se caractérise justement par une diversité des profils, certains apprenants n'ayant pas le bac ou que le niveau bac quand d'autres affichent deux à cinq ans d'études. Huit sont en reconversion professionnelle.



« La diversité des profils est un atout réel pour répondre à une diversité de menaces » résume Nicolas Valverde, directeur de l'agence Advens Grand Ouest. « En 2023, l'intégration de huit alternants d'une précédente promotion s'était très bien réalisée. 87% des tuteurs n'ont pas vu la différence entre un alternant Simplon et un alternant traditionnel.» De son côté, Metsys s'est engagé à former neuf apprenants, tandis que la direction DSI du groupe Roullier vise des embauches possibles.

En valorisant ce type d'approche alternative, ces entreprises avouent miser sur une insertion davantage fondée sur la responsabilisation et sur une « pédagogie active » plutôt que sur des diplômes. Selon France Travail, 70% des personnes ayant effectué une formation inclusive de ce type sont en emploi.

Au-delà de la cybersécurité, Microsoft et Simplon ont déployé treize autres écoles dans le Grand Ouest, douze étant dédiées à l'IA, une au cloud. Sur 205 apprenants, parmi lesquels 21% de femmes, ils observent un taux de 99% de validation (au moins partielle) du titre RNCP et 100% de sortie positive: 38,7% des apprenants ont décroché un CDI, 29% ont accepté un CDD, 6,5% sont devenus indépendants et 25,8% sont en reprise d'études.