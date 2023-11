Cabinet de conseil : Mazars pousse les feux aux Etats-Unis

Nouvelle étape dans la consolidation des cabinets de conseil. Mazars, groupe international spécialisé dans l'audit et le conseil, a annoncé ce mercredi 15 novembre qu'il allait se rapprocher de Forvis, un cabinet basé aux Etats-Unis, devenu l'une des 10 premières entreprises dans le secteur outre-Atlantique, pour créer un nouveau réseau commun.

Dans le détail, les deux entreprises seront regroupées sous la marque « Forvis Mazars », mais conserveront leur indépendance. Il n'y a, en effet, aucun lien capitalistique entre les deux cabinets qui « partagent dans la marque une stratégie et des outils en commun, afin de développer nos activités », explique Hervé Helias, PDG de Mazars. Dans ce contexte, Forvis garde l'exclusivité sur le marché américain, et Mazars celle dans le reste du monde.

« Nos organisations se connaissent bien, avec une collaboration historique, et des cultures très similaires qui mettent nos collaborateurs et nos clients au premier plan », précise de son côté Tom Watson, directeur général de Forvis. Pour le PDG de Mazars, il s'agit de « la bonne opération au bon moment ».

Devenir un réseau influent

L'enjeu pour les deux acteurs est de développer mutuellement un réseau mondial. Mais surtout de devenir le nouveau réseau classé dans le top dix à travers le monde, a insisté le cabinet.

« Cette idée est née car nous souhaitions développer plus largement nos activités aux Etats-Unis et Forvis avait besoin d'une plateforme internationale », explique Hervé Helias. « Une opération inédite aux Etats-Unis», se félicite-t-il ensuite. Ce réseau entrera en vigueur le 1er juin 2024.

Avec ce nouvel ensemble, le réseau devrait atteindre un chiffre d'affaires d'environ 4,7 milliards d'euros, soit 5 milliards de dollars. Grosso modo, Mazars représente près de 3 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros), et Forvis, 2 milliards (1,6 milliard d'euros). Ce réseau regroupe désormais plus de 30.000 professionnels. L'idée a pris un peu plus d'un an et demi à germer avant de se concrétiser. Et « presque 95% de nos associés des deux entreprises ont massivement voté pour ce nouveau réseau », ajoute avec enthousiasme le PDG de Mazars.