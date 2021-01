Ardennes (3/5) : à Charleville-Mézières, l'université relève le défi économique local

Créer une école d'ingénieurs pour relancer un territoire dont l'industrie était en repli depuis quatre décennies. Tel a été le pari de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), à l'origine de la fondation de l'Ecole d'Ingénieurs en Sciences Industrielles et Numérique (Eisine) en juin 2019. L'URCA (29.000 étudiants) n'existe sous sa forme actuelle que depuis les années 1960. Elle compte cinq campus à Reims, Troyes, Châlons-en-Champagne, Chaumont et Charleville-Mézières. Son établissement dans les Ardennes date de 1995, avec la création d'un IUT. "La stratégie par site est assez ciblée et elle a été pensée, à Charleville-Mézières, en synergie avec les acteurs locaux. La sociologie locale se prête aux développements de l'alternance, avec un nombre d'étudiants boursiers supérieur à la moyenne nationale", observe Claude Gelée, président de l'URCA.