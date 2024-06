Climat : ce nouveau rapport qui épingle Engie pour sa dépendance au gaz fossile

[Mise à jour] Article initialement publié à 08:23 le 26/06/2024, mis à jour à 18:22

Reclaim Finance, l'ONG qui a pour habitude d'analyser la stratégie climat des acteurs financiers, élargit son champ d'action. L'association s'est, en effet, associée à la coalition Beyond Fossil Fuels pour passer au crible les plans de transition de cinq grands énergéticiens européens : le tchèque EPH, le norvégien Statkraft, l'italien Enel, l'espagnol Iberdrola et le français Engie. Principal message du rapport publié ce mercredi 26 juin : aucun d'entre eux n'a pris l'engagement d'arrêter progressivement de produire de l'électricité à partir de gaz fossile en Europe, et plus largement dans les pays de l'OCDE, d'ici à 2035. Ce que recommande pourtant l'Agence internationale de l'énergie (AIE) afin de pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2050.

« Actuellement, les banques, les investisseurs et les agences de notation ne disposent pas de méthodes efficaces pour évaluer de manière cohérente les plans de transition des producteurs d'électricité. Il leur est donc difficile d'établir des comparaisons significatives et de s'assurer que leur soutien ne s'adresse qu'aux entreprises dont les plans sont conformes à la science climatique », explique Reclaim Finance dans un communiqué de presse pour justifier sa démarche. Ce rapport s'inscrit donc comme la première édition d'une série de publications annuelles. A terme, l'ONG envisage d'élargir cette analyse à d'autres producteurs d'électricité.

Si Engie n'est pas présenté comme le dernier de la classe, à l'image du tchèque EPH, « ancré dans une stratégie basée sur les actifs fossiles », il ne figure pas, non plus, parmi les meilleurs élèves, où l'on retrouve Iberdrola et Statkraft, « même s'ils ne sont pas parfaits », précise Pierre-Alain Sebrecht, chargé de campagne à Reclaim Finance.

Entre 1 et 2 milliards d'euros dans de nouvelles centrales thermiques

« Engie investit beaucoup dans le solaire, l'éolien, le stockage et les réseaux. Il y a donc de vrais efforts. Le problème, c'est qu'il continue d'investir dans les énergies fossiles. Ce qui compromet tous les gains que l'on peut espérer obtenir des énergies renouvelables », résume-t-il.

Dans le détail, le groupe, dirigé par Catherine MacGregor, vise la neutralité carbone à l'horizon 2045 sur ses trois scopes et prévoit ainsi de réduire d'au moins 90% de ses émissions entre 2017 et 2045. Dans cette optique, il entend quasiment doubler ses capacités renouvelables de 42 GW en 2023 à 80 GW en 2030, principalement en développant de nouvelles capacités solaires et éoliennes. Lesquels devraient alors représenter 58% de son mix de production d'électricité. Engie compte également déployer 10 GW de stockage par batterie au même horizon. Les investissements dédiés aux solutions bas carbone devraient ainsi représenter 22 à 25 milliards d'euros sur la période 2023-2025, puis suivre un rythme annuel similaire en 2026.

Mais en parallèle, selon le rapport, qui se base sur les informations fournies directement par l'énergéticien, Engie prévoit d'investir deux milliards d'euros dans de nouvelles infrastructures gazières et entre un et deux milliards d'euros dans de nouvelles centrales thermiques à l'horizon 2026. « Engie est la seule entreprise sur les cinq à nous avoir communiqué des fourchettes aussi larges », relève Pierre Alain Sebrecht, qui regrette « un manque de clarté. »

Un ratio pas à la hauteur

Sur la période 2023-2025, l'étude montre que « pour chaque euro qu'Engie dépensera pour les combustibles fossiles, il dépensera jusqu'à 4,3 euros pour des solutions d'énergie durable (éolien, solaire, stockage et réseaux) ». Or ce ratio est « bien inférieur au ratio de 6:1 recommandé par l'AIE pour les acteurs financiers », précise le document.

« Aujourd'hui, il n'existe pas de recommandation stricte de l'AIE pour les producteurs d'électricité, reconnaît le chargé de campagne. Toutefois, étant donné que ces producteurs n'investissent pas dans les activités d'extraction comme le font les banques, en finançant des acteurs comme TotalEnergies par exemple, nous considérons qu'ils doivent afficher un ratio supérieur à celui appliqué au secteur financier. S'ils sont en dessous, comme c'est le cas pour Engie et EPH, c'est qu'ils sont mauvais », tranche Pierre Alain Sebrecht.

Au-delà des montants investis, le rapport s'inquiète des projets basés sur l'utilisation de l'hydrogène, du biométhane et des technologies de stockage de carbone. « L'argumentaire d'Engie repose sur le fait que ces nouvelles centrales thermiques pourront fonctionner, à terme, à partir de gaz vert, comme l'hydrogène et le biogaz. Mais ce sont des technologies qui, pour l'heure, ne sont pas matures et qui ne seront potentiellement pas disponibles à grandes échelles », explique le chargé de campagne.

Crainte sur le niveau de maturité des technologies

Des craintes qui peuvent apparaître justifiées au regard du développement plus lent que prévu des projets de production d'hydrogène décarboné. Catherine MacGregor avait d'ailleurs reconnu en mars dernier que «la décarbonation de la molécule [de gaz, ndlr]» prendrait « plus de temps. »

Dans ces conditions, Reclaim Finance redoute que l'énergéticien continue malgré tout d'exploiter au maximum ses centrales à gaz afin de rentabiliser ses investissements. Le groupe s'en défend en présentant ces actifs comme des outils de flexibilité, indispensables pour la stabilité du réseau dans la perspective d'une pénétration croissante des énergies renouvelables intermittentes. Autrement dit, ces centrales n'auraient pas vocation à fonctionner toute l'année, mais seulement ponctuellement au moment des pics de consommation. Le but étant de valoriser et de rémunérer ces actifs thermiques pilotables pour leur présence et les services qu'ils apportent au système électrique, et non pour leur volume de production.