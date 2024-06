La commission d'enquête du Sénat demande que l’Etat entre au capital de TotalEnergies au nom de la souveraineté

Pointer du doigt TotalEnergies pour son impact délétère sur le climat, ou choyer l'entreprise afin qu'elle reste française ? Voici la difficile question qu'ont dû se poser les sénateurs, dans le cadre de la commission d'enquête consacrée à l'action climatique du groupe et dont les conclusions ont été rendues ce mercredi.

Car si, à l'origine, celle-ci devait porter sur la politique environnementale de TotalEnergies et sur le rôle de l'Etat en la matière, l'annonce le 26 avril dernier par son PDG, Patrick Pouyanné, d'une possible cotation principale à la Bourse de New York, a parasité l'exercice. Et érigé en priorité absolue le maintien de la major en France... quitte à afficher de l'attachement à son égard.

Initiée en décembre par le groupe écologiste, la commission d'enquête dévoile en effet comme principale recommandation l'entrée de l'Etat au capital de TotalEnergies, à travers l'acquisition d'une action spécifique (ou golden share). L'objectif : « permettre à l'Etat de s'opposer si quelqu'un voulait transférer la cotation principale à New York ou transformer le groupe en société américaine », a souligné mercredi son président, le sénateur LR Roger Karoutchi. Celui-ci n'a d'ailleurs pas manqué d'ajouter que « TotalEnergies est un fleuron qui doit le rester et qui doit participer à la souveraineté de la France ». Et pour cause : l'hypothèse de le voir délocaliser sa cotation principale « a fait réagir le Sénat », a confirmé l'écologiste Yannick Jadot, rapporteur du texte, lors d'une conférence de presse ce mercredi.

Un ton clément

Il n'empêche : l'entrée de l'Etat au capital pourrait aussi permettre d'« accompagner la major dans ses efforts de transition énergétique », peut-on lire dans le rapport, adopté à l'unanimité. Mais sur le sujet, celui-ci se montre en réalité plutôt indulgent avec le groupe. Alors même qu'à l'origine, Yannick Jadot, avait justifié le lancement de la commission d'enquête par le fait que « les investissements pétroliers et gaziers de TotalEnergies sont en complète contradiction avec les objectifs climatiques de la France et l'accord de Paris », le ton a globalement changé.

Qualifiée d'emblée d' « entreprise à nouveau stratégique pour garantir notre souveraineté énergétique durable », TotalEnergies y est en effet saluée pour ses « efforts réalisés en direction de la transition énergétique », qui « sont supérieurs à ceux effectués par les autres majors des hydrocarbures notamment anglo-saxonnes ». « Il y a un décalage entre les propos tenus en publics et le fond du rapport », estime une source anonyme proche du dossier.

Ainsi, même s'il faut changer de « rythme » et de « méthode » pour que le groupe « devienne véritablement un leader des énergies renouvelables et de la mobilité propre », le rapport ne blâme pas l'entreprise française en tant que telle. Car étant « complètement privée », elle « ne peut probablement pas engager seule un changement de modèle qui fragilise sa profitabilité et mener ce changement à un rythme en phase avec les attentes de la société », peut-on lire dans le document. Résultat : sur 33 propositions divisées en 4 axes (« Renforcer notre souveraineté », « Affirmer un leadership international après l'Accord de Paris », « Favoriser la gouvernance climatique des entreprises » et « Lutter contre les conflits d'intérêts »), seules cinq ou six concernent directement TotalEnergies.

Sanctionner les importations de GNL russe

Il faut dire que celles-ci sont le fruit d'un « compromis », ont rappelé Yannick Jadot et Roger Karoutchi. « C'est un rapport d'équilibre, qui ne correspond pas totalement à ce que j'aurais écrit dans ma contribution, mais dont le Sénat peut être fier », a ainsi précisé le rapporteur écologiste.

« Malgré la clémence affichée et le fait que les recommandations ne soient pas du tout suffisantes, avoir ce rapport est une bonne chose. Il permet de garder une trace de ce qui s'est dit lors des quelque 40 auditions menées ces dernières semaines. Notamment celles des scientifiques, qui ont rappelé qu'il faut sortir des énergies fossiles et que TotalEnergies n'est pas dans la bonne trajectoire climatique », commente Edina Ifticene, chargée de campagne Fossiles chez GreenPeace.

L'association se félicite d'ailleurs d'une autre préconisation : celle de « hisser la France en position de pionnier par rapport aux autres pays européens, en proposant l'inclusion du gaz naturel liquéfié (GNL) russe aux produits énergétiques sous sanctions européennes et en donnant l'exemple par l'arrêt dès que possible des importations de GNL russe en France ».

« Il faut que TotalEnergies arrête d'importer du GNL depuis la Russie. La France doit donc porter dans son paquet de sanctions la fin du GNL russe, plus rapidement que la fin des importations de gaz russe en général », a justifié Yannick Jadot, rappelant qu'au 1er trimestre 2024, l'Hexagone a importé pour 600 millions d'euros de GNL russe.

De fait, deux ans après l'invasion de l'Ukraine, TotalEnergies continue de faire du business dans le pays dirigé par Vladimir Poutine, en vendant plus de 4 millions de tonnes de GNL par an via son contrat de long terme avec Yamal LNG... fléché principalement vers le Vieux continent. Depuis cet immense complexe industriel comprenant 200 puits, trois trains de liquéfaction du gaz, un aéroport, un port et une flotte de bateaux brise-glace, la major française charge en effet le fameux hydrocarbure avant qu'il ne transite par navire jusqu'aux côtes européennes... y compris, d'ailleurs, vers la France, première cliente du GNL russe sur le Vieux continent. Un contrat qu'il n'est pas possible de rompre en l'absence de sanctions, cette usine n'étant touchée par aucune représailles commerciales de la part de l'Europe.

