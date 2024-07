Nucléaire : coup dur pour EDF supplanté en République tchèque par le sud-coréen KHNP

Un « jour historique » pour la République tchèque... et un nouveau coup dur pour EDF. C'est finalement le concurrent sud-coréen du groupe français, le géant de l'énergie Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), qui remporte la finale à la suite de l'appel d'offres de plusieurs milliards de dollars pour la construction de deux unités nucléaires dans une centrale tchèque, a annoncé ce mercredi le Premier ministre du pays, Petr Fiala.

« L'offre coréenne était meilleure sur tous les critères évalués », comparé à l'offre concurrente du français EDF, a-t-il déclaré à la presse.

« Nous avons choisi la solution qui sera la plus rentable et nous apportera les garanties les plus fiables que la mise en œuvre du projet se déroulera de manière vraiment efficace », a ajouté sur X le ministre de l'Industrie et du commerce, Jozef Síkela.

Selon Petr Fiala, le prix proposé par KHNP était plus attractif qu'attendu, d'environ 200 milliards de couronnes tchèques (8,65 milliards de dollars) par unité, des réacteurs à eau sous pression APR1000 d'une puissance de 1.050 MW. Interrogé sur son prix, EDF, qui proposait des EPR de 1.200 MW, ne fait quant à lui pas de commentaires.

Deux réacteurs à Dukovany, plus deux en option à Temelin



Pour rappel, la République tchèque avait lancé un premier appel d'offres en 2022 pour la construction d'un nouveau réacteur dans la centrale de Dukovany. Cependant, le gouvernement l'avait finalement modifié, en affirmant qu'il souhaitait des offres contraignantes pour mettre sur pied non pas une, mais jusqu'à quatre nouvelles unités dans ses deux centrales existantes de conception soviétique de Temelin et Dukovany.

Fin avril, KHNP et EDF avaient ainsi déposé leurs offres définitives en ce sens, alors qu'avaient été d'ores et déjà été éliminés de la course l'Américain Westinghouse (en raison des lacunes dans son offre), ainsi que le Russe Rosatom et le Chinois CGN pour des raisons de sécurité. Ce sont finalement pour deux unités à Dukovany que KHNP a été sélectionné ce mercredi, avec un premier réacteur prévu pour 2036, même si Petr Fiala a précisé qu'une option pour deux autres unités à Temelin se trouvait actuellement en discussion.

EDF maintient les discussions

EDF avait pourtant bataillé pour obtenir ces contrats. Le président français Emmanuel Macron s'était même rendu à Prague en mars à un forum franco-tchèque afin de promouvoir son offre, dans une vaste opération séduction. Le PDG d'EDF, Luc Rémont, avait également fait le déplacement, accompagné des dirigeants d'Orano, géant du cycle du combustible, et de Framatome, l'artisan historique des réacteurs français, mais aussi de François Jacq, administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Tout n'est cependant pas perdu pour l'énergéticien tricolore : KHNP ne signera les contrats que dans un an. D'ici là, EDF compte donc bien maintenir les discussions pour rester dans la course, dans le cas où un événement particulier devait survenir et mettre KHNP hors-jeu.

« Après plusieurs années de mobilisation d'EDF et de ses partenaires stratégiques, Framatome, Bouygues Travaux Publics et Arabelle Solutions, et malgré les avantages uniques de l'offre européenne et intégrée d'EDF, la République tchèque a choisi une autre voie pour sa transition énergétique. Néanmoins, EDF se tient prêt à poursuivre ou à relancer les discussions avec [le groupe énergétique tchèque] CEZ et le gouvernement tchèque si le processus d'appel d'offres devait être modifié ou réajusté dans les semaines ou les mois à venir », explique en effet l'entreprise dans un communiqué.

Par ailleurs, le groupe reste en lice pour les deux autres réacteurs en option à Temelin, indique une source en interne. Aujourd'hui, le groupe énergétique tchèque CEZ exploite six unités nucléaires dans les deux centrales situées dans le sud du pays, et Jozef Síkela a indiqué ce mercredi à la presse que les centrales nucléaires représentaient environ 30% de la production d'électricité tchèque. « À l'avenir, cette part sera d'environ 50% », a-t-il ajouté.

Enfin, EDF poursuit ses actions de prospections en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et aux Pays-Bas, même si rien n'est encore signé, dans l'espoir de vendre sa technologie sur le Vieux continent. Il « continuera » ainsi à « plaider en faveur d'une approche européenne basée sur des technologies développées en Europe avec ses partenaires », affirme-t-on dans ses rangs. Il n'empêche : après des décennies d'atermoiement sur l'atome civil, cette décision montre, une nouvelle fois, que la concurrence internationale s'avère plus rude que jamais.

