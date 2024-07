Mc Solaar : « Je n’ai jamais compris la violence, encore moins celle envers les femmes »

J'continue mon trajet, j'arrive à la Brasserie Barbès... Quand j'vois MC Solaar peinard assis royal au bar. Il m'dit bouge pas d'là. L'amoureux des mots commande un chocolat chaud - il est 10 heures du matin - d'une voix douce, notre madeleine de Proust.

À 55 ans, il dégage toujours cette sagesse et récolte surtout ce qu'il a semé en trente ans de tempo poétique : l'amour du public grâce à des mélodies emblématiques, des paroles mélancoliques, jamais frénétiques.

Tout a commencé là-bas dans la ville que l'on appelle Dakar... Claude M'Barali a 6 mois quand il débarque à Maisons-Alfort (Val-de- Marne) avec ses parents, d'origine tchadienne. Grand passionné de philosophie, Claude MC le contemplatif a l'âme solaire mais solitaire. Dilettante - parfois un peu trop, assume-t-il -, il arpente les arrondissements, cool assis sur un banc à observer les gens, pas seulement au printemps. Puis quand il est tout en prosodie, il peut écrire à l'infini. Trouve les mots et le flow sans jamais tomber dans la facilité de l'artiste enragé. S'il n'a pas sorti d'album entre 2007 et 2017, MC Solaar se rattrape avec son nouvel opus, Lueurs célestes, un triptyque fort sympathique.

LA TRIBUNE DIMANCHE - Trois albums en un an. Vous n'avez pas fait les choses à moitié !

MC SOLAAR - Je suis quelqu'un qui a toujours remis à plus tard. Mais comme je voulais absolument sortir un album dans l'année 2024, j'ai contacté les bonnes personnes pour me diriger car je manque d'initiative. Et de confiance aussi. Depuis l'enregistrement de ce triptyque, je ne suis plus le même. J'ai enfin un Google Agenda, j'honore les rendez-vous. Même si c'est un défi de tous les jours, je suis certain que je vais m'habituer à cette nouvelle vie.

À 55 ans, vous avez toujours besoin que l'on vous prenne par la main ?

Toujours, car si on ne me dit pas quoi faire je vais passer mes journées à me balader, à vagabonder. Je n'aurai pas le sentiment d'avoir perdu mon temps en ne faisant rien, car il se passe toujours des histoires dans ma tête. Donc, oui, j'ai besoin de quelqu'un de plus organisé que moi. Ça peut être un musicien, un conseil, un chef de projet, sinon, je m'accorde le droit à la paresse, comme l'a merveilleusement bien écrit Paul Lafargue.

Vous vous sentez en accord avec cette nouvelle génération d'amateurs de rap ?

[Il touche ses poils de barbe au menton.] Je pense surtout qu'elle a le recul suffisant pour réaliser que le rap est depuis le début des réseaux sociaux dans la course au buzz. Ça reste seulement mon point de vue mais, quand il y a trois rappeurs dans une même salle, ils vont vouloir se différencier. L'un sera dans un style un peu « respectable », l'autre dans la surenchère, et le dernier fera tout pour se démarquer des deux autres, et si possible avec des punchlines provocatrices. Franchement, je serais incapable de jouer quelqu'un que je ne suis pas parce que je n'ai pas été formaté comme ça. Pourquoi ? Maintenant je le sais. Quelques profs de l'Éducation nationale ont été déterminants dans ma construction grâce à leur enseignement du respect d'autrui, de la parité, de l'égalité, de l'inclusion. Grâce à un long travail de commentaire de textes, principalement en cours de philosophie, j'ai une approche différente et plus complète du fonctionnement de l'humain. Je déplore que beaucoup de jeunes n'aient pas cette curiosité de vouloir analyser le monde.

Un message à faire passer aux jeunes un peu paumés aujourd'hui ?

S'ils sont paumés, c'est qu'ils ont choisi d'être dans un truc parallèle, en marge de la société. Normalement, s'ils vont à l'école, pratiquent du sport, assistent à des concerts, ça devrait aller. Malheureusement, ces jeunes qui se sentent en difficulté pensent résoudre leurs problèmes par la violence. J'ai fréquenté beaucoup de potes dans cette situation qui, grâce à leur volonté, ont réussi à trouver leur place, un équilibre dans le travail ou dans du bénévolat auprès des jeunes défavorisés.

Mais tous ces gamins n'ont pas la chance d'avoir un équilibre familial...

Ça dépend. Il y a plein de quartiers sensibles avec des parents qui travaillent. Et même s'ils n'ont pas toujours le temps d'être à ses côtés, ils feront tout pour préserver leur enfant. Je ne peux pas concevoir qu'un parent souhaite le voir se radicaliser. C'est impossible, car il aime trop son fils ou sa fille. En revanche, certains gamins choisissent la facilité quel que soit le niveau d'autorité.

Vos textes ont toujours été très respectueux envers la gent féminine. Que vous inspire le mouvement MeToo ?

Je n'ai jamais compris la violence et encore moins celle envers les femmes. Bien sûr que le mouvement MeToo est important, mais si, encore une fois, tous les gens de mon âge avaient eu la chance d'être nourris par des professeurs de l'Éducation nationale, nous n'en serions pas là... J'aime discuter la nuit avec ces féministes en train d'afficher des messages de soutien avec leurs pots de colle. Elles me fascinent car elles se battent pour les autres, pour des causes justes.

Votre premier album sort en 1991. Le milieu germanopratin vous adoube, et les rappeurs vous boudent. Vous en avez souffert ?

Je n'ai pas compris pourquoi, car je me sentais un vrai rappeur. Pour le deuxième album, Prose combat, en 1994, j'ai tenté avec mes musiciens de faire grimper le thermostat, pour leur prouver qu'on était des leurs. Mais ce n'était pas nous. Nos morceaux ne sont pas virils, mais ils sont forts. En réalité, je voulais juste plaire à mes pairs par crainte d'être rejeté.

Vous avez connu ce rejet à l'école ?

On ne rejette pas un bon élève doué en sport. J'étais celui qui traînait dans les cafés autour d'un baby-foot et qui rejoignait sa bande de potes un peu « border » pour taguer sur les murs. Je vous rassure, ce n'était jamais violent, j'écrivais juste mon nom : S O L A A R. J'emportais ma petite caméra avec moi, et je dois reconnaître qu'elle m'a aidé à prendre du recul sur les événements. À regarder derrière l'objectif et à analyser la situation. Comme un effet bouclier où parfois je me disais « j'y vais » ou « je n'y vais pas ».

C'est comment, le dimanche de MC Solaar ?

Trente minutes de footing le matin jusqu'au terminus, l'avenue Rapp. Rapp, mais avec deux p. J'adore appeler les potes à ce moment-là pour leur dire « je suis avenue Rapp ». Ça fait la blague. L'après-midi, j'aime bien aller au musée, spécialement celui du Quai Branly. Je regrette le dimanche avec les émissions de Jacques Martin et de Michel Drucker. C'étaient les seuls rendez-vous partagés par tous les Français.