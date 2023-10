À Uzès, un festival à manger et à voir

Les nourritures terrestres et spirituelles font toujours bon ménage. La preuve à Uzès (Gard), avec un nouveau festival culinaire et culturel, Saveurs & savoirs, du 13 au 15 octobre. (festivalsaveursetsavoirs.fr), lancé par la Librairie de la Place aux Herbes et le journaliste François-Régis Gaudry. Le week-end prochain, on y jonglera entre les plaisirs de l'esprit et ceux du ventre, avec des avant-premières de films gastronomes (La Passion de Dodin Bouffant, Menus-Plaisirs...), des conférences sur le vin nature, le pain vivant, la cuisine des agrumes ou l'art du pâté en croûte, une dictée gastronomique ou un concours de boulettes. De belles toques sont annoncées (Anne-Sophie Pic, Pierre Gagnaire, Michel Troisgros...) mais aussi la crème des chefs locaux. L'occasion de dévoiler notre sélection de bonnes tables de la région. ■

UZÈS

La Famille

Ce resto-bistro calé au frais sous les arcades de la place aux Herbes montre qu'on peut être chef (Victor Faure) en France et maîtriser l'art des tapas : assiettes généreuses, bien assaisonnées, prix doux et recettes éclectiques, d'inspiration gardoise, asiatique ou italienne... Pâté de tête, bœuf à la thaïe, raviolis ricotta-citron... le tout arrosé de vins régionaux dont le rouge Garance, la cuvée de Jean-Louis Trintignant, grand-père de l'autre patron des lieux, Roman Kolinka.

9, place aux Herbes. Sans réservation.

Les Insolents

Uzès a aussi sa table « tournante ». Ces insolents-là accueillent chaque mois des chefs en résidence. Ces derniers temps, on y a vu passer Alvin Massera, un cuisinier-cueilleur féru de fermentation, qui envoyait des assiettes à la fois canailles et végétales escortées des bouteilles vivantes de Sébastien Chatillon, ancien chef sommelier du Châteaubriand à Paris. Plus récemment, c'était au tour de Rémi Lieu, chef nomade, de déployer son bao de foie et mayo verte ou sa soupe de courgettes, agrumes et chantilly en dessert. Insolent et réjouissant.

5, boulevard Victor-Hugo. Tél. : 09 53 08 87 05.

NÎMES

La pie qui couette

Le bonheur est au comptoir, celui des Halles de Nîmes, où les clients se pressent pour se régaler des assiettes bistrotières et pointues d'Emmanuel Leblay, passé chez les très étoilés Savoy, Passard et Senderens.

Petit citron confit sur brandade impeccable, saint-jacques juste snackées, tartare de bœuf aux truffes croquantes d'Uzès ou burger de salers... Quand la ripaille se fait conviviale et qualitative, on applaudit.

Halles centrales. Tél. : 04 66 23 59 04.

Rouge

C'est la bonne nouvelle de l'année passée : le caractère et les nuances de la cheffe autodidacte Georgiana Viou ont enfin trouvé des fourneaux pour s'épanouir. Dans le superbe décor de l'Hôtel Chouleur, elle y sert des plats tour à tour aiguisés, relevés, caressants et métissés et récompensés d'une étoile en 2023. Chez ce Rouge bien senti, il y a du local, du Bénin et beaucoup d'elle.

6, rue Fresque. margaret-hotelchouleur.com

AVIGNON

La Mirande

L'un des chefs les plus talentueux actuellement brille à l'ombre du palais des Papes. Avec sa cuisine élégante et cadencée, durable et locale, Florent Piétravalle nous régale à coup sûr. Du mulet fumé au poisson cuit en croûte de marc de café et au yaourt de raifort au caviar et garum de bœuf maturé, on trouve ici des valeurs sûres, des devinettes et des audaces. Et, on l'espère, bientôt une deuxième étoile.

4, place de l'Amirande. la-mirande.fr