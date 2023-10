Cinéma : les noires abîmes de David Cronenberg

Faux-Semblants de David Cronenberg. Avec Jérémy Irons et Geneviève Bujold. 1988. 1 h 55. Ressortie mercredi en version restaurée

« Faux-Semblants est mon film le plus sombre et le plus émotionnellement complexe », affirme sans mal David Cronenberg. Trente-cinq ans après sa première sortie, ce symbole de la filmographie du cinéaste s'offre une nouvelle peau en salles dans une version restaurée. Comptant sur la double performance stupéfiante de Jeremy Irons, et considéré pour beaucoup comme un modèle de frayeur et de trouble, le film nous plonge chez les jumeaux Mantle, gynécologues qui partagent tout. Ils vont être interceptés dans leurs habitudes fusionnelles par Claire (parfaite Geneviève Bujold), patiente traitée pour stérilité, se révélant être l'unique femme que l'introverti Beverly ne souhaite pas partager. Le début d'une vertigineuse descente aux enfers pour les deux frères. Explorant à merveille sa fascination viscérale pour les chairs, la mutation des corps, sans basculer dans l'horreur sanguinaire, le maître du body horror signe une œuvre glaçante majeure, d'une précision chirurgicale. Un classique, tout simplement.