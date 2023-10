LA SEMAINE DE PHILIPPE VANDEL : Ecrans, où sont les mobiles ?

L'info est continue...

...l'effroi est contigu. Cueilli par cette citation d'Albert Camus qui bourgeonne sur les réseaux sociaux : « Quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant. »

Camus...

...c'est l'objet du spectacle du journaliste-philosophe-éditorialiste Raphaël Enthoven. Il monte sur scène et raconte l'homme révolté. Comme quand il était prof. À la fin, pas d'interro. Seulement des interrogations. Comment justifier cette barbarie ? Réponse d'Enthoven : « Chercher des causes à l'événement monstrueux, c'est refuser l'existence de la monstruosité elle-même. Expliquer la barbarie, c'est nier la barbarie. »

Il a cofondé...

...l'hebdo Franc-Tireurs qui fête cette semaine son numéro 100 (ça fait rêver). Avec en prime un hors-série. Le no 2. « Mais en fait c'est le troisième », m'explique Enthoven en direct sur Franceinfo (canal 27). Ça commence bien ! Car ce hors-série a pour thème les fake news. Dans ses pages, il liste et détaille « cent infox ». Enthoven l'a affirmé à Sud Radio : « Ce sont de vraies fake news. » Autrement dit : des infos authentiquement inexactes. Vialatte l'avait repéré le premier : « Rien n'imite mieux le trompe-l'œil que le produit naturel. » En vrac parmi cent : Ségolène Royal est la fille cachée de Mitterrand, aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone, les Égyptiens n'ont pas construit les pyramides (ben non, c'étaient des extraterrestres).

Ma préférée...

...Paul McCartney est mort à 24 ans. Le bassiste et chanteur des Beatles aurait péri dans un accident de voiture en 1966, après une dispute avec les autres membres du groupe. Il aurait été remplacé par un sosie. Depuis cinquante-sept ans, donc. T'as qu'à croire... Aucun zélateur de cette théorie n'a calculé la probabilité de dégotter un clone de McCartney qui chante comme lui, avec la même voix, et qui soit gaucher. Depuis, sir Paul s'en amuse : « Quoi ?Je suis mort ? Pourquoi suis-je toujours le dernier mis au courant de tout ? »

La fake news...

...la plus virale : la Terre est plate.16 % des Américains en sont persuadés, même si on sait depuis l'Antiquité qu'elle est ronde. Pour les « platistes », la Terre est une rondelle bordée d'une barrière de glace. Et en bas, il y a quoi ? Mystère.

Au fait...

...avez-vous des nouvelles du rappeur américain B.o.B ? Star aux États-Unis (no 1 des ventes US en mai 2010), il avait lancé une souscription en 2017 pour expédier un satellite dans l'espace. Ce gros malin voulait prouver scientifiquement, de très haut, sa certitude : la Terre n'est pas une sphère, mais une énorme tarte Tatin, avec une croûte dessus et une croûte dessous ! Il lui manquait 1 million de dollars pour en avoir le cœur net. Cinq ans plus tard, il n'a toujours pas réuni la somme. La science ne sait pas ce qu'elle perd.

Ce drame...

...au 13 heures de France 2 samedi dernier : à Marseille, des coups de feu sur une place des beaux quartiers, habituellement très calme. Le journaliste analyse : « Le mobile de ce règlement de comptes n'est pas encore déterminé. » Ben si, justement, tu l'as dit : le mobile, c'est un règlement de comptes.

Entendu...

...à la télé : Cannes police criminelle, la nouvelle série policière de TF1, avec deux actrices françaises aux deux premiers rôles : Shy'm et Lucie Lucas. C'est en fait une production internationale tournée en anglais (Cannes Confidential) puis doublée en français par les comédiennes elles-mêmes. French on French. Pendant la diffusion, les internautes se déchaînent. Florilège : « Doublage de merde. » « Tourner toute une série en anglais parce qu'il y a UN acteur britannique dedans c'est complètement con. » « Je suis tellement perturbé par le doublage que je ne comprends rien à l'intrigue. » « Le pire c'est qu'on ne peut pas la regarder en VO ! »

C'est le drame...

...du ton sur ton. Ça me rappelle la mésaventure de la gardienne de l'immeuble où j'habitais quand j'étais étudiant. Une main imbécile avait dessiné au feutre sur sa porte une croix gammée. La gardienne avait méticuleusement frotté, frotté, et effacé l'encre du marqueur. Au point de faire partir la peinture. Résultat : elle avait dessiné une nouvelle croix gammée, en bois clair sur fond bleu... Chassez le naturel, il revient au naturel.

Technologie...

...Apple vient de lancer iOS 17, son nouveau moteur pour iPhone. Parmi les nouveautés, pour lancer l'assistant vocal, il suffit de dire au téléphone « Siri », et non plus « dis, Siri ». Ça ne change rien. C'est ça qui change tout. Cette mise à jour est devenue un supplice pour une Écossaise de 26 ans. Elle s'appelle Siri Price. J'apprends la nouvelle dans The Sun. Depuis des années, collègues et amis de Siri faisaient gaffe de ne plus l'interpeller en disant « Hey Siri ! » (dis Siri, en français). La voici furieuse : « Maintenant, les gens ne peuvent même plus prononcer mon nom. » Siri explique au Sun : « J'ai dû changer de prénom au boulot parce que les téléphones des gens sonnaient sans cesse. » C'est aussi devenu une question intime avec son boyfriend, dont l'iPhone se déclenche chaque fois qu'il susurre son prénom.

Chacun son mobile.