Griffons et dragons déferlent sur le Louvre-Lens s

Elles sont ancestrales et pourtant... il n'y a pas plus contemporaines que ces chimères-là ! Voilà des millénaires qu'elles traversent nos inconscients, nourrissent nos rêves et nos cauchemars. D'un continent à l'autre, elles revêtent toutes les apparences depuis l'Antiquité. Dragons, griffons, sphinx, phénix, licornes et autres bêtes surnaturelles invitent notre quotidien dans un monde irréel. Avec ses 250 œuvres, l'exposition « Animaux fantastiques » fait le pari de s'adresser à toutes les générations, qu'elles soient férues d'histoire ou de récits fantasmagoriques. On y croise des statuettes mésopotamiennes datant du Ier millénaire avant notre ère, des œuvres de Paolo Uccello, Ingres, Gustave Moreau, Dalí, Cocteau ou encore Damien Hirst, des extraits de films et de dessins animés... À croire que de tout temps l'humanité a eu besoin d'inventer des créatures hybrides. C'est ce que nous révèle cette balade au cœur de l'étrange. Pas un siècle n'échappe à la présence d'animaux imaginaires, qu'ils soient en représentation dans les objets du quotidien ou sur des stèles funéraires, dans des œuvres picturales et sculpturales, dans la littérature, la bande dessinée, le théâtre, le cinéma...

Alors bien sûr, leur allure évolue au fil du temps, même si elle demeure le plus souvent gigantesque ou difforme. Car ces bêtes chimériques sont toujours dotées d'une étonnante physionomie, corps de cheval avec des ailes, aigle à tête de lion... Parfois d'apparence humaine, ou en partie, elles sont d'une violence inouïe. À l'instar des éléments naturels, de la force de l'eau et des vents, de la puissance du feu et de l'instabilité de la Terre, elles évoquent les dangers du monde. Dangers que l'homme n'a cessé de combattre et qui sont fondateurs de mythes, légendes et autres traditions populaires.

Des univers fantasmés

Au sein de ce mystérieux bestiaire, il est un animal fantastique qui reste indétrônable : le dragon. C'est un peu la star de l'exposition. Et pour cause... Depuis la préhistoire, qu'il soit bénéfique ou maléfique, il traverse les temps et tous les continents. C'est l'animal fantastique par excellence, celui que l'on retrouve le plus dans la fantasy (genre littéraire basé sur le surnaturel et la magie). Celui que l'on apprivoise ou que l'on terrasse, comme la Grand'Goule de Poitiers, ce monstrueux dragon qui, selon une légende du VIe siècle, pénétrait dans les souterrains de l'abbaye Sainte-Croix pour dévorer les religieuses. Des mythes de ce genre, il en existe pléthore de par le monde.

Et si ce bestiaire imaginaire demeure intemporel, il n'en reste pas moins qu'il s'est affiné au cours de l'Histoire. La découverte du monde et les grandes explorations vont multiplier les hybridations. Les cabinets de curiosités des XVIe et XVIIe siècles vont laisser la place à des univers de plus en plus fantasmés. Les grandes innovations de l'ère moderne, en bousculant les temporalités, vont attiser les peurs. Tel un reflet de ce monde en perpétuel mouvement, les créatures fantastiques poursuivront leur chemin. Mais dans quel but, finalement ? Pour Hélène Bouillon, directrice de la conservation, des expositions et des éditions du Louvre-Lens, la réponse est simple : « Nous avons besoin de ce merveilleux par nostalgie ; le préserver, c'est réenchanter le monde. » ■

Exposition « Animaux fantastiques » jusqu'au 15 janvier. Week-end événement autour du jeu de rôle du 24 au 26 novembre. Musée Louvre-Lens : 99, rue Paul-Bert, Lens (62). Réservation au 03 21 18 62 62. louvrelens.fr