Hyères, 2000 ans d’histoire et capitale de la mode

Si Hyères-les-Palmiers porte bien son nom - la ville en compte jusqu'à 7 000 ! -, la station balnéaire aux 300 jours d'ensoleillement par an située entre Marseille et Saint-Tropez vaut également le détour pour son caractère unique qui, à la Belle Époque déjà, attirait les riches hivernants européens.

Hyères, ce sont 2 400 ans d'histoire que l'on remonte dès l'entrée dans la cité médiévale par la porte Massillon, accès principal à la ville au XIVe siècle. Dans le lacis des ruelles étroites et pentues, l'art de vivre provençal se ressent partout : les étals de fruits et légumes côtoient les terrasses de cafés et de restaurants, les façades jaune orangé s'ornent de fleurs et plantes grimpantes, et de charmantes placettes invitent à la détente. Savant mélange d'architectures gréco-romaine, médiévale et Renaissance, la ville a conservé de multiples monuments remarquables parmi lesquels la tour Saint-Blaise, seul témoin de la commanderie édifiée au XIIe siècle, la Peñiscola, un porche du XVIe surmonté de tourelles, ainsi que quelques portes et vestiges des remparts du XIIIe siècle. Il faut visiter la collégiale Saint-Paul, qui abrite une collection exceptionnelle de 430 ex-voto, l'une des plus importantes de Provence.

La villa Noailles, l'une des premières maisons modernistes de France

En contrebas, le lavoir de la rue du Repos est de toute beauté. D'anciennes photos posées tout autour au sol dévoilent la ville au XIXe siècle. Un peu plus haut, le castel Sainte-Claire offre une pause agréable au sein de son parc paysager classé jardin remarquable. Depuis ce site, on peut gravir la colline menant au château du XIe siècle par un étonnant chemin couvert de dalles à cupules, de petites cavités datant de la fin du néolithique. De là-haut, la vue à 360 degrés embrasse Hyères et ses îles d'or (Porquerolles, Port-Cros, le Levant).

En redescendant vers la vieille ville, la villa Noailles, l'une des premières maisons modernistes de France. Bâti entre 1923 et 1925 par Robert Mallet-Stevens pour le couple de mécènes Charles et Marie-Laure Noailles, ce chef-d'œuvre abrite un centre d'art contemporain et accueille chaque année le festival de mode et de photographie d'Hyères (voir ci-contre). Cette année, on célèbre le centenaire de la villa, l'occasion de découvrir à partir du 12 octobre (et jusqu'au 14 janvier) une exposition consacrée à la garde-robe de Marie-Laure de Noailles réinventée par de grandes maisons et de jeunes créateurs de mode.

Station balnéaire depuis le XIXe siècle, Hyères offre aussi une multitude de sites naturels exceptionnels. Longue de 5 kilomètres, la plage de l'Almanarre, qui borde la route du sel et mène à la presqu'île de Giens, est le spot idéal au coucher du soleil. Au cœur de ce cordon dunaire appelé tombolo, la visite du salin des Pesquiers permet de tout comprendre à l'activité salinière et de découvrir les oiseaux et plantes rares qui le peuplent. Point d'orgue de ce week-end hyérois : une randonnée autour de la presqu'île de Giens, soit 6 kilomètres sur le sentier du littoral, au sein d'une nature préservée, pour se sentir seul au monde face à la Méditerranée ! Et si vous souhaitez prolonger votre séjour, embarquez depuis la tour Fondue pour l'île de Porquerolles. Profitez : hors saison, l'île reprend son air sauvage et authentique. ■

Y ALLER : Paris-Hyères en TGV en 4 h 30 en direct. En avion depuis Paris et Brest toute l'année.