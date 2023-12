À Bercy, le Conseil national de la refondation encore loin des promesses de Macron

« Bâtir du consensus, remettre les Françaises et les Français au cœur des grandes décisions, agir sur le terrain : c'est ce que nous voulons tous pour notre pays, c'est l'objectif du Conseil national de la refondation ». Le 8 septembre 2022, le président de la République Emmanuel Macron lançait en grande pompe cette nouvelle instance devant un parterre de ministres, d'élus, chefs d'entreprises et partenaires sociaux. À l'époque, le chef de l'Etat promettait « une nouvelle méthode » pour son second quinquennat.

Critiqué pour sa« verticalité » du pouvoir, Emmanuel Macron espérait donner un nouveau souffle pour son second mandat. « Son rôle [du CNR] est de créer une nouvelle manière de concerter et d'agir, qui permette d'échanger de manière constructive entre toutes les forces vives de la nation dans sa diversité, des représentants de partis aux associations d'élus, des syndicats de salariés aux représentants des chefs d'entreprise, des mutuelles au monde associatif, y compris des acteurs nouveaux, comme les associations de parents d'élèves pour l'école », avait-il expliqué.

Plus d'un an après ce lancement, le conseil national de la refondation peine toujours à convaincre. Réunis ce vendredi 15 à l'hôtel des ministres de Bercy, plusieurs représentants importants du patronat français, des économistes et experts, des chefs d'entreprise, des membres du conseil national de l'industrie étaient conviés à débattre du modèle productif et social tricolore. Porté par le ministre de l'industrie Roland Lescure, cet événement devrait faire l'objet d'un compte-rendu. Mais la finalité suscite toujours des doutes et interrogations.

Modèle social et modèle productif : des membres du patronat et des experts reconnus, mais pas de syndicat

« Cette séquence a pour objectif que les représentants du monde politique, de la société civile, du monde de l'entreprise puissent réfléchir aux chocs auxquels le monde doit faire face », a déclaré Roland Lescure en introduction des tables-rondes. L'ancien député LREM et rapporteur de la loi Pacte en 2018 a notamment évoqué « le choc démographique » et « le choc climatique » qui attendent la France. Pour tenter d'apporter des pistes de réflexion, Bercy avait invité des experts de renom comme l'inspectrice générale des finances, Selma Mahfouz co-auteur avec Jean Pisani-Ferry d'un rapport sur les coûts de la transition remis au président de la République au printemps.

Lire aussiUrgence climatique: Jean Pisani-Ferry préconise d'investir 70 milliards d'euros d'ici 2030

Mais aussi Olivier Lluansi en charge d'une mission de prospective confiée par Bercy sur la réindustrialisation dans les 10 prochaines années ou encore Anaïs Voy-Gillis, géographe et désormais directrice de la stratégie et de la RSE de Humens, une entreprise spécialisée dans la chimie.

Côté patronat, Patrick Martin a pu prendre la parole. « Le Medef se réjouit que ce CNR se poursuive. Au lancement, nous avions salué la démarche mais nous avions mentionné qu'il manquait un CNR sur le modèle productif et social », a-t-il expliqué. En revanche, aucune organisation syndicale n'était présente sur les temps de parole pour évoquer les grands bouleversements du modèle productif et social. Pour rappel, plusieurs syndicats des associations de collectivités et des partis d'opposition avaient déjà boudé l'invitation du gouvernement pour participer à de précédentes éditions ou aux rendez-vous de Bercy.

Lire aussiBudget 2023 : les oppositions boudent la main tendue par Bercy, le gouvernement prêt à durcir le ton

Une finalité qui interroge et des portes qui claquent

À l'issue de la matinée, plusieurs participants ont salué l'idée de pouvoir réunir le ministre de l'Industrie et celui de la transition écologique à Bercy. « Cela aurait été impossible il y a quelques années. Le ministre de l'Ecologie n'aurait même pas fait le déplacement », confie une source en marge de l'événement. Mais la finalité d'une telle instance interroge. En coulisses, plusieurs participants ont évoqué des doutes et du scepticisme sur les objectifs du CNR.

Interrogé sur sa finalité, le cabinet du ministre Roland Lescure a fait silence radio. Ce n'est pas la première fois que le conseil national suscite des réserves. En septembre dernier, le rapporteur du CNR et fonctionnaire David Djaïz avait claqué la porte au bout de seulement un an de mandat. L'essayiste devait en assurer « avec une équipe dédiée, sa coordination opérationnelle », précise le gouvernement sur son site. Au Parlement, plusieurs parlementaires, parfois membres de la majorité n'ont pas hésité à critiquer ouvertement le CNR accusé de vouloir contourner les débats à l'Assemblée ou Sénat. Pendant ce temps, l'exécutif tente de trouver une porte de sortie sur le projet loi immigration. Mais l'issue de ce texte de loi explosif semble incertaine à ce stade.