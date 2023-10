Alsace : la liquidation de Clestra Métal prononcée, 125 emplois supprimés

La liquidation de Clestra Métal a été prononcée ce mardi. Le fabricant de cloisons de bureaux, récemment rebaptisé Unterland Métal, va en conséquence supprimer 125 emplois du site d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), selon une source syndicale.

Le tribunal de commerce de Paris, dont l'entreprise relève, « refuse notre demande d'un délai de mise en redressement judiciaire pour trouver un éventuel repreneur; il vient de prononcer la liquidation judiciaire d'Unterland Métal », a déploré la section CGT de l'entreprise dans un communiqué. « Ce sont 125 salariés qui perdent leur emploi », a détaillé le syndicat, majoritaire. La direction a confirmé la liquidation, précisant que « les licenciements seraient notifiés d'ici au 24 octobre ».

Dépôt de bilan annoncé la semaine dernière

Mercredi dernier, la direction avait confirmé le dépôt de bilan de l'entreprise et la sollicitation de son placement en liquidation judiciaire, « face à une situation exceptionnelle qui rendait le redressement totalement impossible ».

Le site d'Illkirch connaît depuis trois mois une grève engagée par la CGT à la suite du licenciement pour faute grave d'un salarié. La direction a considéré ce conflit comme le « facteur décisif » du dépôt de bilan. Selon Rémi Taieb, président d'Unterland Métal, « il paralyse l'activité et a anéanti le carnet de commandes » et vient s'ajouter à « d'importantes difficultés financières et d'exploitation depuis plus de dix ans ».

Filiale de Clestra New

Unterland Métal (ex-Clestra Métal) est la filiale de production du groupe Clestra New (250 salariés), qui lui n'est pas concerné dans son ensemble par la décision de la justice commerciale. Clestra a en effet été repris en octobre 2022, après une période de redressement judiciaire, par le groupe français Jestia de mobilier pour les collectivités, dirigé par la famille Jacot. « Tout a été planifié à l'avance par les frères Jacot, qui ont tout dilapidé », a dénoncé la CGT.

La direction a de son côté pointé du doigt, dans un communiqué mardi, « l'opposition constante du CSE (Comité social et économique) d'Unterland Métal au déploiement du plan de redressement et de développement, ambitieux et nécessaire », qu'elle avait présenté lors de la reprise. Clestra New sera en mesure de poursuivre son activité, car « nous nous sommes déjà réorganisés, par le recours à d'autres fournisseurs, dont les usines de production de Jestia », avait expliqué la semaine dernière Rémi Taieb.

