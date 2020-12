Anne Hidalgo : « les villes sont le grand impensé des pouvoirs nationaux dans la lutte contre le dérèglement climatique »

Cinq ans après l'appel de Paris pour le climat, la détermination et le credo de la Maire de Paris Anne Hidalgo n'ont pas changé : « il y a cinq ans, nous avons, nous les maires, essayé de mettre un pied dans la porte des négociations sur le climat. Aujourd'hui, nous sommes toujours persuadés que c'est par l'action concrète à l'échelle locale qu'on peut réduire l'élévation des températures ». En 2015, à l'initiative de Michael Bloomberg, un sommet de 1.000 maires tenu à l'Hôtel de Ville de Paris avait apporté aux négociateurs du Bourget une déclaration commune pour intégrer les villes comme acteurs clés de la lutte contre le réchauffement climatique. Cinq ans plus tard, alors que 2020 sera l'une des années les plus chaudes de l'histoire, une nouvelle déclaration sur l'urgence de l'action sera transmise par les villes aux négociateurs de la COP26 à Glasgow.

Dans un sondage exclusif Ifop La Tribune sur « Les Français, la COP21 et l'action des maires des grandes villes », Anne Hidalgo arrive en tête du classement des édiles les plus engagés, avec 40% des Français déclarant avoir confiance en elle pour agir en faveur du climat. Une opinion positive qui réchauffe le cœur de la...